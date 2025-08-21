Brugada dúplica presupuesto para unidades habitacionales con el plan Otoch

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció en la Unidad Habitacional Iztacalco que este año el presupuesto destinado al programa de apoyo a unidades habitacionales se duplicará, al pasar de 250 a 600 millones de pesos.

El nuevo plan, llamado Otoch —casa en maya—, tiene como objetivo atender mil 200 unidades: mil con recursos públicos (600 con mantenimiento mayor y 400 con mantenimiento menor), además de 200 más mediante talleres condominiales y actividades culturales.

“En 2024 se invirtieron 250 millones de pesos para el programa de apoyo a unidades habitacionales. En esta ocasión destinamos 600 millones de pesos, más del doble, porque consideramos que hay que atender estos conjuntos habitacionales de manera prioritaria”, afirmó Clara Brugada Molina.

De acuerdo con Clara Brugada Molina, este plan busca mejorar la calidad de vida del 40 por ciento de la población de la Ciudad de México la cual habita en una unidad habitacional.

Clara Brugada Molina precisó que la Unidad Infonavit Iztacalco será la primera en implementar el plan, ya que forma parte del programa “Territorios de Paz e Igualdad”.

En ese sentido, Clara Brugada Molina explicó que Otoch contempla acciones en materia de seguridad (cámaras conectadas al C5 y retiro de vehículos chatarra), protección civil (programas unitarios, revisión de instalaciones eléctricas y de gas, alertas sísmicas), infraestructura de agua (rediseño de redes), medio ambiente (gestión de desechos y captación de agua de lluvia) y conectividad a internet (diagnóstico y mejora de redes Wi-Fi, con aumento de velocidad y ancho de banda).

Clara Brugada Molina adelantó que presentará una iniciativa al Congreso de la Ciudad de México para modificar la Ley de Propiedad en Condominio, con el objetivo de otorgar mayores atribuciones a fin de recuperar las áreas comunes. Destacó que esta medida es necesaria, ya que actualmente muchas de estas zonas han sido invadidas y cada vez resulta más difícil restituirlas.

