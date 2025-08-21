Dan prisión preventiva a mujer implicada en asesinato de colaboradores de Clara Brugada

Un juez de control dictó prisión preventiva en contra de Neri ‘N’, una de las presuntas ligadas al doble asesinado de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de Clara Brugada.

La mujer permanecerá en prisión preventiva por los delitos de homicidio, feminicidio y asociación delictuosa. Su próxima audiencia está prevista para el 25 de agosto, en donde se dictaminará si es vinculada a proceso.

Durante una conferencia de prensa, la Jefa de Gobierno confirmó la detención de 13 personas implicadas en el caso, de los cuales al menos seis habrían participado de manera directa.

Por su parte, Bertha Alcalde Luján, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), informó que aún continúa la búsqueda del autor material del doble asesinato.

Dictan prisión preventiva a Nery N, una de las 13 detenidas por el caso de Ximena Guzmán y José Muñoz, luego de más de tres horas de audiencia, en la que la defensa solicitó ampliación del plazo constitucional.

Las seis personas que participaron de manera directa en el homicidio y seguimiento a los funcionarios son: Jesús “N”, Arlet “N”, Neri “N”, Abraham “N”, Jesús Francisco “N” y Francisco “N”, de acuerdo con lo dicho por la fiscal.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho señaló que durante esta primera etapa de la investigación se centran en identificar al autor material y la logística del doble homicidio; una vez concluida, comienzan las indagatorias que se enfocarán en determinar la autoría intelectual y el móvil.

Ximena Guzmán, secretaria particular y José Muñoz asesor de Clara Brugada, fueron asesinados el pasado 20 de mayo sobre Calzada de Tlalpan, a la altura de la colonia Moderna, en las cercanías del metro Xola, en la alcaldía Benito Juárez.

Dicho ataque quedó grabado en cámaras de videovigilancia de la zona, por lo que se pudo observar como el tirador huyo del sitio tras el asesinato abordo de una motocicleta la cual fue localizada posteriormente.

Resultado de labores de investigación y de los trabajos de colaboración interinstitucional, la SSC, FiscaliaCDMX, SSPCMexico, Defensamx1, SEMAR y FGRMexico, en Edomex detuvieron a 13 personas vinculadas al homicidio de Ximena y José, colaboradores del GobCDMX.

