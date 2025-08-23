Detienen a Luis Alberto N, alias ‘El Estúpido’, presunto líder de ‘Los Estúpidos’ en Tlalpan

El Estúpido, señalado por la Fiscalía capitalina como líder del grupo “Los Estúpidos”, habría estado implicado en diversos delitos de alto impacto.

Agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvieron en la alcaldía Tlalpan a Luis Alberto “N”, alias El Estúpido, señalado como probable líder del grupo delictivo conocido como Los Estúpidos, que opera en la zona sur de la capital.

De acuerdo con las investigaciones, la organización estaría vinculada con delitos de alto impacto como robo con violencia, extorsión, narcomenudeo y homicidio. El detenido ya había enfrentado antes a la justicia: en una ocasión fue aprehendido por su presunta participación en un homicidio, aunque obtuvo la modificación de medidas cautelares por orden de un juez federal y continuaba ese proceso en libertad.

#ComunicadoFGJCDMX | Agentes de la PDI aprehendieron en la alcaldía Tlalpan a presunto líder de la organización criminal “Los Estúpidos”, por su probable participación en el delito de secuestro agravado.



Este grupo es señalado como generador de violencia en la zona sur de la… pic.twitter.com/JOaFOVziq4 — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) August 22, 2025

La nueva detención se deriva de una investigación por secuestro agravado ocurrido en julio de 2020, cuando un hombre que viajaba con su esposa e hijas en un taxi en la colonia San Pablo Oztotepec, Milpa Alta, habría sido interceptado por un vehículo conducido presuntamente por Luis Alberto “N” y otro sujeto. Según la indagatoria, la víctima fue privada de la libertad durante cerca de tres horas antes de ser liberada.

Este jueves 21 de agosto, los agentes localizaron al sospechoso en la colonia Santa Úrsula Xitla, en Tlalpan, y lo trasladaron al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde un juez de control determinará su situación jurídica en las próximas horas.

La captura de Luis Alberto "N" es parte de las acciones de la FGJCDMX contra grupos delictivos en la capital. ı Foto: larazondemexico

La Fiscalía capitalina destacó que la captura forma parte de sus acciones contra grupos generadores de violencia en la ciudad. En cumplimiento del marco legal, la institución subrayó que el detenido deberá ser considerado inocente hasta que un tribunal emita una sentencia condenatoria.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am