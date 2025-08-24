Incendio en plaza Parque Delta provoca desalojo y movilización; no hay heridos | VIDEO

Un incendio en el centro comercial Parque Delta provocó momentos de pánico entre los transeúntes, quienes fueron desalojados del recinto, hechos por los cuales no se reportan lesionados.

A través de redes sociales, circularon videos del siniestro que se reportó alrededor de las 12:30 horas de este domingo. En las grabaciones se aprecia que el humo invadió los pasillos de la plaza, ubicada en la colonia Piedad Narvarte, alcaldía Cuauhtémoc.

🚨 #AHORA | Reportan incendio en Parque Delta y evacuación de personas que se encontraban dentro del centro comercial en la alcaldía Benito Juárez.

En los videos también se aprecia cómo grupos de gente se dirigen hacia las salidas de la plaza, envueltos por el espeso humo, todos cubriéndose la boca y nariz con su ropa. En una grabación más, se aprecia que el incendio se originó en una sucursal del supermercado Soriana, al interior del centro comercial.

Lo anterior fue posteriormente confirmado por el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, el cual detalló que acudió al lugar de los hechos para atender el incendio.

Así, informó que éste se originó en el área de panadería de Soriana, cuando se quemó aceite de una freidora. “Procedimos a extinguir la flama, sin lesionados”, detalló el Cuerpo de Bomberos en X.

De acuerdo con reportes de usuarios en redes sociales, minutos después de haber concluido el incendio, se reanudó el servicio en el centro comercial y los transeúntes ingresaron otra vez para continuar sus actividades.

¿Cómo evitar incendios en recintos de trabajo?

Identificar las áreas de mayor riesgo, como zonas con cableado eléctrico, almacenamiento de productos inflamables o maquinaria en uso constante

Mantener el sistema eléctrico en buen estado mediante inspecciones y mantenimiento periódico para evitar fallas

Instalar detectores de humo, rociadores automáticos y colocar extintores en puntos estratégicos

No exceder las limitaciones de almacenamiento para materiales inflamables y almacenar estos productos en condiciones adecuadas

Controlar el acceso al personal y evitar la entrada de personas no autorizadas para prevenir incendios deliberados

Mantener limpias y ordenadas las instalaciones, evitando la acumulación de materiales combustibles como papel, cartón y residuos

Prohibir fumar dentro de las bodegas y en zonas de riesgo de incendio

Segregar adecuadamente los materiales inflamables para evitar la propagación de un incendio

Capacitar al personal en medidas de seguridad contra incendios y en el uso correcto de los equipos de protección y extinción

Contar con un plan de emergencia y evacuación y realizar simulacros periódicos para garantizar la correcta respuesta en caso de incendio

