Alistan para el domingo la liberación de Zaragoza

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que el próximo domingo estarán reparados los dos socavones que se formaron sobre la Calzada Ignacio Zaragoza tras las intensas lluvias del 14 de agosto.

Durante un recorrido en el lugar, la mandataria capitalina destacó las labores que se llevan a cabo para atender esta problemática para liberar la vialidad, la cual ha sido afectada por el cierre de carriles para las reparaciones.

“El próximo domingo estaremos ya en condiciones de liberar nuevamente la calzada Zaragoza, arreglar este tremendo socavón que se abrió, y seguimos trabajando para ti”, mencionó supervisar la obra.

153 socavones ha detectado la Segiagua en la ciudad en lo que va del año

De acuerdo con el Gobierno capitalino, personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) trabaja en la sustitución de ocho tubos de metro y medio de diámetro del drenaje profundo, cuya fractura provocó un socavón en la Calzada Ignacio Zaragoza de 14 metros de largo y cinco metros de profundidad.

El pasado 18 de agosto, el titular de la Segiagua, Mario Esparza Hernández, informó que en lo que iba del año había detectado, al menos, 153 socavones por fallas en la red primaria y secundaria de drenaje; es decir, 23 más que en 2024.

Ayer, el funcionario capitalino aseguró que los trabajos para la reparación de la oquedad en Zaragoza se llevan a cabo las 24 horas del día, para liberar la vialidad.

“Aquí estamos trabajando 24 horas, el compromiso de la empresa es ése, acabar lo antes posible y una disculpa a la gente que pasa, pero aquí estamos trabajando para acabar lo antes posible”, indicó.