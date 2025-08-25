Frenan 6 familias reconstrucción de un edificio al borde del colapso

María de los Ángeles observa el interior de una vivienda afectada el 19-S, el 20 de agosto.

Las seis familias que habitan departamentos del edificio de Aguascalientes 12, en la colonia Roma Sur, han frenado por casi ocho años la demolición y reconstrucción del inmueble, lo que ha afectado y desplazado a 70 familias, afirmó la vocera de vecinos afectados, María de los Ángeles Moreno.

Quienes habitaban el edificio dañado por el sismo de magnitud de 7.1 del 19 de septiembre de 2017 Aguascalientes 12, ubicado en la colonia Roma Sur, en la alcaldía Cuauhtémoc, llevan casi 10 años de exigir al Gobierno de la Ciudad de México que el inmueble sea tirado y levantado de nuevo.

El Dato: La Comisión para la Reconstrucción indicó en septiembre de 2024 que no había demolido el edificio de Aguascalientes 12 debido a los amparos de habitantes del mismo.

Convertida su vivienda en una bomba de tiempo para el colapso, las 70 familias damnificadas han tenido que desplazarse a otras zonas de la ciudad y fuera de ella. Al menos 15 habitantes de Aguascalientes 12, todos adultos mayores, han fallecido y no regresaron a su hogar, explicó María de los Ángeles Moreno.

“Tuvimos que desplazarnos a otros lugares. Algunos emigraron a otros estados, como Tabasco y Baja California, porque la necesidad nos obligó a salir.

“Quince vecinos han muerto. Desafortunadamente ya no tuvieron la oportunidad de regresar a su casa”, dijo a La Razón.

7 años y 11 meses han pasado desde el temblor con epicentro en Morelos

7.1 fue la magnitud del sismo que afectó a la Ciudad de México en 2017

Aguascalientes 12 es uno de los 11 mil edificios dañados por el sismo de 2017. De acuerdo con el censo elaborado por la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad, al corte del 14 de agosto de 2025, hay 96 edificios que aún no han sido reconstruidos o rehabilitados. Aguascalientes 12 está catalogado en el censo como obra de rehabilitación por iniciar.

La damnificada advirtió que tras el 19-S los habitantes del edificio no cuentan con una vivienda digna y aunque reciben un apoyo de cinco mil 300 pesos para pagar una renta, ésta es insuficiente en la capital, que enfrenta un proceso de gentrificación.

La inacción de las autoridades, los retrasos burocráticos por la pandemia y el paro judicial y un amparo por condóminos inconformes han impedido que sea reconstruido el edificio, han denunciado las familias. Esto a pesar de que el Instituto para la Seguridad de las Construcciones (ISC) ha dictaminado en cuatro ocasiones que Aguascalientes 12 presenta un “alto riesgo de colapso”.

El edificio tiene enormes grietas que cruzan las paredes de los apartamentos. Fotos›David Patricio›La Razón

El último reporte del ISC, con fecha de enero de 2022, detalla los daños estructurales del inmueble: la mayoría de las columnas del sótano y planta baja se encuentran fracturadas casi en su totalidad y la inclinación del edificio rebasa los límites de verticalidad por más de 25 centímetros, desde 2018.

Pese a ello, denunció María de los Ángeles Moreno, seis inquilinos aún viven en el edificio y se niegan a desalojarlo para su demolición.

En un recorrido este diario observó que el edificio tiene enormes grietas que cruzan de una pared a otra, las escaleras y techos tienen cuarteaduras y hay apartamentos con paredes en el suelo.

Desde afuera los departamentos se ven agrietados y con diversos daños estructurales. Fotos›David Patricio›La Razón

Mediante un amparo, cuatro de estos inconformes han frenado por años el proceso de reconstrucción, pues argumentan que el edificio se puede sólo rehabilitar para que sea seguro; sin embargo, el resto de los afectados acusa que los amparos son porque estas cuatro familias tienen problemas legales para acreditar su propiedad. Los otros dos se oponen a desalojar.

“Al demoler el edificio se inicia la extinción de dominio y si no acreditan la propiedad, el Gobierno les va a expropiar los departamentos. Si el edificio sólo se rehabilita, no habría extinción de dominio y no corren ningún riesgo.

“Una ha presentado dos cartas de compraventa diferentes. Otra persona es uno de cinco hermanos herederos de uno de los departamentos, los cuales se tienen demandados entre sí. Otro tiene embargado el departamento. Y el cuarto no es propietario; pero tiene un poder notarial de la propietaria”, explicó María de los Ángeles Moreno.

Las familias de Aguascalientes 12 promovieron en 2021 un contraamparo. Luego de cuatro años ganaron el recurso, cuyo expediente es 824/2021, con una suspensión definitiva.

El 3 de julio de 2025, el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa, emitió una sentencia definitiva, en la que conmina a las autoridades responsables al desalojo, demolición y reconstrucción de Aguascalientes 12.

Los inconformes que viven en el edificio emitieron un recurso de revisión de la sentencia, que será revisado por un tribunal colegiado.

María de los Ángeles Moreno relató que estos más de siete años de lucha legal han tratado con decenas de autoridades en estos tres sexenios. Algunos les apoyaron, como el excomisionado para la Reconstrucción, César Cravioto Romero, hoy secretario de Gobierno de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, pero la mayoría, apuntó, les dieron la espalda.

En este último grupo, señaló María de los Ángeles Moreno, está la excomisionada Jabnely Maldonado Meza, actualmente vocal en Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

“Jabnely Maldonado hizo todo lo posible por convencernos que se rehabilitara el lugar, anteponiendo el costo beneficio a nuestra seguridad”, acusó la representante de los condóminos.

María de los Ángeles Moreno además enfatizó el supuesto nulo apoyo de la secretaria capitalina de Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas, quien se mantiene en el cargo; de la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, y de la sucesora de ésta, la aliancista, Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, quien como candidata se ofreció a darles acompañamiento en el caso, pero que al final, aseguró, no recibieron nada de ello en la última reunión con ella.