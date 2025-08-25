Mauricio Tabe lanza revista ‘Gobernanza’ para promover agenda municipalista de ANAC

Mauricio Tabe, presidente de la ANAC, presentó la revista 'Gobernanza' para abordar temas municipalistas y defender la autonomía de los municipios.

Mauricio Tabe, presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) relanzó la Revista Gobernanza y llamó a los gobiernos de Acción Nacional a unirse y alzar la voz contra la política centralista que amenaza a los municipios del país.

“Hoy desempolvamos los viejos discursos en contra del centralismo que asfixiaban la vida municipal, la vida política, municipal y de las entidades federativas, de verdad, estamos regresando al pasado y hoy más que nunca la ANAC está llamada a levantar la voz y todos los alcaldes y ex alcaldes”, dijo.

Por ello, llamó a la unidad de los alcaldes, ex alcaldes, Comités Estatales para enarbolar la bandera municipalista que distingue al PAN, porque es la agenda que verdaderamente ve por la gente.

“Hoy la vida municipal se ve amenazada por esta tentación y amenaza centralista del gobierno federal y no es en el discurso, es en los hechos. Este año, todos los gobiernos municipales del país sufrimos el recorte de más de 10 por ciento de recursos del FAIS, seguramente para muchos de ustedes era impensable, porque muchos de ustedes gobernaron en la generación de alcaldes donde la bandera federalista y municipalista era la tendencia”, dijo.

Desde las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional (CEN-PAN) donde se dieron cita más de 100 funcionarias y funcionarios locales de diversas partes del país, así como figuras destacadas como ex Presidentas y Presidentes Municipales Humanistas, Tabe destacó los resultados de estos gobiernos que marcan la diferencia.

Ya que, dijo, los logros se sienten, se viven y los palpa la población, pero también quedan plasmados en la Revista “Gobernanza”, un medio de comunicación digital creado para compartir experiencias exitosas de los gobiernos locales humanistas, además de ser un espacio de reflexión, análisis y conocimiento sobre los temas fundamentales que inciden en la vida municipalista de la Nación.

“Donde el PAN gobierna a nivel municipal, se ordenan las finanzas públicas, son municipios más trasparentes y reconocidos, son municipios que le apuestan a la recuperación de los espacios públicos, a las mejoras de los deportivos, a la mejora de las calles y le apuestan a la seguridad, que le apuestan también a la innovación. Los gobiernos municipales del PAN se distinguen por innovar y apostar al cuidado del medio ambiente”, precisó.

Indicó que, además, en este medio de difusión, se abordarán, desde un punto de vista municipalista, los principales retos, soluciones, experiencias exitosas y reflexiones de cada temática que se exponga en las distintas publicaciones de manera bimestral, a fin de seguir “construyendo municipios más fuertes para un México fuerte”, concluyó.

Posteriormente, la Secretaria Nacional de Acción Juvenil, Daniela Aguilar, moderó el panel en donde varias presidentas municipales, expusieron los retos, pero también las oportunidades que han tenido al desempeñar este encargo.

También compartieron las estrategias que han implementado desde sus espacios de trabajo para promover la equidad y la igualdad en sus municipios.

Al mismo tiempo, se realizó la Conferencia Magistral, “Menstruación digna; un derecho humano y una deuda social pendiente”, así como un panel sobre la gestión municipal con perspectiva de género, donde participaron las presidentas municipales Olivia Sevilla y Mariela López, de Jesús María, Jalisco y Xicoténcatl, Tamaulipas, respectivamente.

La primera edición de la revista ya se encuentra disponible en los distintos medios digitales de la ANAC México y será de libre disposición y utilidad para autoridades y funcionarios locales, así como para todas las personas interesadas en la vida municipal de México.

am