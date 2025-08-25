Metro CDMX: ¿Qué pasa en la Línea 2 y Línea B HOY 25 de agosto?

Reportan humo en estación Normal de la Línea 2; informan retrasos en la Línea B.

El Metro de la Ciudad de México transporta a miles de usuarios cada día, quienes aprovechan sus 12 líneas para viajar de norte a sur y de oriente a poniente de la Ciudad y encuentran en el “tren naranja” una forma rápida y económica de llegar a sus actividades.

Sin embargo, el sistema de transporte no está exento de problemas, y es común que, cada mañana, sufra los estragos de la saturación de usuarios, y presente retrasos, aglomeraciones y otros incidentes.

Línea 8 del Metro CDMX. ı Foto: Wikimedia

Si utilizas el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México para llegar a tu trabajo, escuela u otras actividades, toma nota de las líneas que han presentado fallas este lunes 25 de agosto, y considera rutas alternas para llegar a tu destino.

¿Qué pasa en la Línea 2 HOY lunes 25 de agosto?

Usuarios del Metro de la Ciudad de México informaron que la Línea 2, que va de Cuatro Caminos a Tasqueña, presenta retrasos y aglomeraciones, además de que se registró un incidente por el cual hay presencia de humo en una estación.

A través de redes sociales, usuarios informaron que la “línea azul” presenta retrasos, además de que los trenes detienen su paso entre estaciones, lo que dificulta el avance.

Además, usuarios en medios digitales informaron que se registró una fuerte presencia de humo en la estación Normal.

#ÚltimaHora 🚨

⚠️ #MetroCDMX ⚠️

Usuarios reportan:

➡️ Línea 2 #Linea2

+DETENIDA por presencia de HUMO en Normal

+Va haciendo base 5 minutos en cada estación

+Bellas Artes andén lleno#TomaPrecauciones🚨 https://t.co/sFPKslXRrH pic.twitter.com/eSv6XBw9Da — GUÍA METRO (@guiametromx) August 25, 2025

El sistema de transporte no ha informado la causa de este incidente, si bien informó que los retratos respondieron al retiro de una unidad para revisión.

“Buen día. Al momento la circulación de los trenes en Línea 2 es continua, después de realizar una revisión en la zona de vías y continuar ofreciendo servicio. Atiende las indicaciones del personal del Sistema”, informó el Metro CDMX en X.

Buen día. Al momento la circulación de los trenes en Línea 2 es continua, después de realizar una revisión en la zona de vías y continuar ofreciendo servicio. Atiende las indicaciones del personal del Sistema. — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 25, 2025

Por otro lado, usuarios informaron que la Línea B, que va de Buenavista a Ciudad Azteca, presenta retrasos también, de forma que hay alta afluencia en pasillos y andenes.

El Metro CDMX respondió que la Línea no presenta averías, y que la alta afluencia es por la hora. “Se envían unidades vacías a las estaciones de mayor demanda”, escribió.

#ÚltimaHora 🚨

⚠️ #MetroCDMX ⚠️

Usuarios reportan:

➡️ Línea B #LineaB

+AVANCE LENTO

+Tardó mucho en salir de Azteca

+Se va deteniendo más de 5 minutos por estación, va MUY LENTO

+Esperando en Río más de 10 minutos y no pasa, andén lleno (Foto)#TomaPrecauciones🚨 pic.twitter.com/CaELqb7tFi — GUÍA METRO (@guiametromx) August 25, 2025

¿Está abierta la estación Zócalo/Tenochtitlán HOY lunes 25 de agosto?

El Metro de la Ciudad de México informó que la estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2, que conecta con el Centro Histórico, está abierta y ofreciendo servicio.

A causa de esto, los usuarios NO deberán buscar rutas alternas para llegar al Zócalo, como Bellas Artes, Allende o Pino Suárez, que son las rutas más populares para llegar a la zona Centro cuando se cierra la estación Zócalo/Tenochtitlán.

