Se lanza Morena en contra del PAN por el Bando Uno

Protesta en contra de la gentrificación, el 2 de agosto.

Diputados de Morena en el Congreso de la Ciudad de México respaldaron el Bando Uno planteado por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, para hacer frente a la gentrificación y acusaron al PAN de respaldarse en el juez Ulises Oswaldo Rivera González para interponer un juicio de amparo en materia administrativa.

Durante la conferencia La Chilanguera, el legislador Paulo Emilio García González acusó a sus pares del blanquiazul por presuntamente actuar en favor de los intereses inmobiliarios.

“Hay un grupo de diputadas y diputados que, además, con cargo al erario público —que financia sus equipos técnicos— está buscando descarrilar estas medidas, que, insisto, tienen tres objetivos muy sencillos: que no aumenten de manera desquiciada las rentas, que se pueda construir más vivienda social y que se pueda arraigar a la gente en sus comunidades.

14 acciones tiene la propuesta del Bando 1 contra la gentrificación

“De igual forma, van a la justicia administrativa federal, que es donde está el Juez Trepi, quien quería que entregáramos media hectárea del Bosque de Chapultepec a una inmobiliaria”, afirmó.

Esto, porque el pasado 19 de agosto promovieron el amparo en contra del Bando Uno, pues afirmaron que la mandataria carece de atribuciones e invade atribuciones de alcaldías y sus consejos; además, advirtieron que la medida podría frenar la inversión privada en la capital.

La presidenta del PAN en la ciudad, Luisa Gutiérrez Ureña, afirmó en conferencia que el Bando Uno no atiende el problema de la gentrificación y, presuntamente, castiga a las alcaldías de oposición.

“En lugar de buscar una respuesta real al problema de falta de servicios públicos por parte del Gobierno de la Ciudad de México, se busca seguir acrecentando los problemas en ‘zonas de tensión inmobiliaria’”, señaló la panista.

Ayer, García González cuestionó a la bancada blanquiazul por interponer el recurso a la justicia administrativa federal, donde participa Rivera González, quien buscó que se cambiara el uso de suelo al predio de Montes Apalaches 525, en Miguel Hidalgo, y otorgó un amparo en contra de la Utopía de Cuajimalpa.