Vinculan a proceso a Nery ‘N’ por asesinato de colaboradores de Clara Brugada

Nery "N" es una de las personas implicadas directamente en el asesinato de los colaboradores de Clara Brugada.

Nery “N”, una de las personas directamente implicadas en el asesinato de Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, colaboradores de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, fue vinculada a proceso.

Nery “N” fue procesada por homicidio, feminicidio y por asociación delictuosa. En tanto, en la audiencia de este lunes, el juez de control fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

Nery “N” fue detenida el pasado 20 de agosto en el municipio de Otumba, Estado de México, y permanecerá recluida en el penal femenil de Santa Martha Acatitla.

TE RECOMENDAMOS: Busca reforma en la materia Clara Brugada anuncia 15 acciones para fortalecer alerta de género en CDMX

Actualmente, 10 de las 13 personas que fueron detenidas se encuentran en prisión. Hasta el momento, Nery “N” es la única de las personas directamente implicadas que ha sido consignada por su presunta participación en el feminicidio de Ximena Guzmán y el homicidio de José Muñoz, ocurrido el pasado 20 de mayo sobre la Calzada de Tlalpan, en la alcaldía Benito Juárez.

El resto de los detenidos han sido imputados por otros delitos, como homicidio, narcomenudeo, cohecho y asociación delictuosa.

Ofrenda dedicada a Ximena Guzmán y José Muñoz en Tlalpan, el 28 de mayo. ı Foto: Cuartoscuro

¿Cómo ocurrió el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz?

El pasado 20 de mayo, Ximena Guzmán esperaba a José Muñoz al interior de un automóvil, cerca de la estación Xola de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México, punto de encuentro de ambos funcionarios para acudir a sus oficinas.

Fue en ese momento que una persona se acercó al vehículo y disparó en múltiples ocasiones contra los funcionarios. El tirador, que no ha sido detenido, huyó junto a otros cómplices, usando al menos cinco vehículos que previamente fueron utilizados para vigilar a los funcionarios.

Asesinato de Ximena y José ocurrió a plena luz del día, en la Calzada de Tlalpan. ı Foto: Cuartoscuro

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido información sobre los autores intelectuales o de los grupos delictivos relacionados con el crimen.

A tres meses de los hechos, el pasado 20 de agosto, Clara Brugada informó que fueron detenidas 13 personas, entre ellas tres que participaron directamente en el homicidio “y otras relacionadas con la preparación logística del crimen”.

Más tarde, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, precisó que las capturas ocurrieron durante el cateo de 11 inmuebles en las alcaldías Gustavo A. Madero y Xochimilco de la Ciudad de México, y en los municipios de Otumba y Coacalco del Estado de México.

Al respecto, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Bertha Alcalde Luján, detalló que tres de los detenidos ya contaban con órdenes de aprehensión:

Jesús “N” y Arlette “N” , por los delitos de homicidio y asociación delictuosa

Nery “N”, por asociación delictuosa

13 detenidos por homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz. ı Foto: Gobierno MX / SSPC

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr