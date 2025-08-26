Alistan que violencia de género familiar sea ilícito

Una activista muestra su apoyo a Elisa, víctima de violencia familiar, en 2021.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó 15 acciones para fortalecer la Declaratoria de Alerta por Violencia Contra las Mujeres, entre ellas, la creación del delito de Violencia de Género en el Ámbito Familiar.

En conferencia, la mandataria destacó la importancia de combatir las agresiones en contra de niñas, adolescentes y mujeres dentro de los hogares, pues, dijo, en 2022, a nivel mundial, 48 mil mujeres y menores fueron asesinadas por sus parejas u otros familiares.

El Dato: La entonces Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, declaró la Alerta por Violencia Contra las Mujeres el 25 de noviembre de 2019 para salvaguardar a este sector.

“Y lo decimos con toda claridad: mientras haya una sola mujer que viva violencia, mientras existan feminicidios en esta ciudad, la Alerta de Género se mantendrá activa como compromiso inquebrantable del Estado, para no claudicar en esta lucha.

“La violencia más letal suele ocurrir en el lugar donde debería de existir mayor cuidado y seguridad, que son las casas, que son los hogares. Y, lamentablemente, allí en estos lugares y por personas conocidas, se convierten en los agresores a las mujeres”, expresó.

Brugada Molina anunció que presentará una reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal y creará el tipo penal de Violencia de Género en el Ámbito Familiar.

40.6 por ciento aumentó la violencia familiar en CDMX entre 2020 y 2024

42.9 por ciento han disminuido los feminicidios respecto al año pasado

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que en la Ciudad de México la violencia familiar aumentó tras la pandemia de Covid-19, en 2020. Las investigaciones abiertas pasaron de 25 mil 774 en ese año a 36 mil 256 en 2024, lo que representa un alza de 40.6 por ciento.

En lo que respecta al presente año, la Fiscalía capitalina reportó un total de 20 mil 239 indagatorias iniciadas entre enero y julio. El mes con más hechos fue mayo, cuando se celebra el Día de las Madres, con tres mil 163.

“Vamos a evitar que en violencia familiar, se esconda lo que hoy es violencia de género. Y de esa manera nos va a ayudar a, muy claramente, reconocer qué pasa; reconocer que no puede ser un conflicto privado, no lo es, la violencia de género hacia las mujeres, y visibilizarla como una expresión estructural de la desigualdad”, dijo Brugada Molina ayer.

Durante la conferencia, la mandataria también anunció la creación de un mecanismo para impulsar una búsqueda especializada de mujeres, niñas y adolescentes reportadas como desaparecidas.

Sobre el tema, la fiscala, Bertha María Alcalde Luján, destacó la necesidad de especializar los mecanismos de búsqueda inmediata y especializada en favor de las capitalinas.

La funcionaria resaltó la integración de un equipo especial para la búsqueda específica de mujeres para toda labor de este tipo se haga con perspectiva de género; además, la labor implica analizar el contexto, identificar causas y patrones de desapariciones y mejorar las estrategias de búsqueda.

“Desafortunadamente, hoy en día recibimos reportes de mujeres que a veces están vinculados más que con una desaparición por, en particular, temas de violencia familiar.

“Tenemos que engarzar mejor los esfuerzos relacionados con violencia de género, y en general los que tienen que ver con la búsqueda de mujeres”, dijo.

Entre las otras acciones que Brugada Molina e integrantes de su gabinete anunciaron están la creación de juzgados mixtos especializados en violencia de género, el fortalecimiento de los protocolos de feminicidios y transfeminicidios y aumentar el presupuesto para consolidar las capacidades forenses.