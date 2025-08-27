Metro CDMX HOY 27 de agosto: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 27 de agosto.

Por su parte el Metro informó el tiempo de avance entre los trenes en todo el sistema es de cinco minutos en las líneas 1, 2, 4, 5 y 6; de seis minutos en las líneas 3, 8, 9, A y 12; y de siete minutos en las líneas 7 y B.

Consulta el avance de los trenes en la Red y anticipa tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informada e informado.#MovilidadCDMX pic.twitter.com/WqpwNw5noT — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 27, 2025

¿Qué pasa en la Línea 9?

La Línea 9 que corre desde Pantitlán a Tacubaya presenta una marcha bastante lenta, usuarios afirman que los trenes tardan en pasar, además de que en la terminal de Pantitlán se realiza un cierre en la estación, el cual el metro explicó es parte de la dosificación de la entrada de los usuarios debido a la alta afluencia.

“En la línea 9, casi son 30 min para llegar a andenes”

“7:25 llegando a la dosificación de línea A para la 9, a ver cuánto hacemos para poder llegar al andén, por mientras ya llevo 14 minutos y aún no puedo subir a las escaleras previas a la dosificación de las rejas, es decir, continuo en la dosificación larga”

“Transbordo línea 9. ¡YA ABRAN! 15 minutos esperando a que abran porque va casi mes y medio que no sirven y quieren “arreglar” las escaleras"

Buen día. Al llegar a la estación Pantitlán y en horarios de mayor demanda, por seguridad, se implementa el operativo que regula la entrada a los andenes con maniobras de dosificación de usuarios. Un ingreso ordenado permite agilizar la llegada al andén. Agradecemos tu… — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 27, 2025

¿Qué pasa en la Línea B?

La Línea B que corre temporalmente desde Ciudad Azteca a Buenavista presenta una marcha lenta, usuarios afirman que aún avanzan como cuando se encuentra lloviendo, sin embargo, explican que no es el caso ya en muchas de las estaciones.

“Avanza #LINEAB ya no está lloviendo, si entiendo que estén mojadas las vías, pero avanza lento”

“¿Ahora que p*** en la línea B? Si no es microbús para que haga base en cada estación"

“Línea B… avance de lluvia, por favor enciendan los aires adentro nos vamos acalorando"

