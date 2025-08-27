Reporta Mauricio Tabe avance del 82% en antibaches en la MH; cumplirán la meta a finales de agosto

A una semana de cumplir la meta para reparar mil 700 baches en la alcaldía Miguel Hidalgo, su titular, Mauricio Tabe, celebró el avance del 82 por ciento, con más de mil 400 baches reparados hasta ahora, lo que indica que no sólo se cumplirá con el compromiso asumido, sino que incluso, lo superarán, gracias al trabajo de todos los funcionarios que dejaron los escritorios para salir a reparar las calles.

“A este ritmo yo estoy seguro que vamos a cumplir con la meta para que a finales de agosto hayamos acabado con todos los baches que teníamos identificados, los mil 700 baches y así, vamos estar en condiciones de responder a los nuevos baches que surgen semana con semana”, dijo.

Mauricio Tabe reiteró su compromiso para ser una alcaldía “Cero Baches” sumando todas las capacidades materiales y humanas para que Miguel Hidalgo tenga calles en mejores condiciones y sean más seguras para quienes circulan en moto, bicicleta y auto y que estén de primera para las vecinas y vecinos, “porque a pesar del recorte de recursos, sí se puede superar esta crisis y tener las mejores calles”.

“Debo reconocer que han respondido muy bien todos los servidores públicos, porque sin descuidar sus funciones han dedicado tiempo adicional, de su tiempo personal para servir a los demás y asegurar este propósito que tenemos de tener las mejores calles de la Ciudad de México y yo no tengo la menor duda y lanzo el reto a cualquier alcaldía de la Ciudad a que compare las calles en Miguel Hidalgo con el resto de las calles en la Zona Metropolitana del Valle de México”, indicó.

En ese mismo objetivo de mantener las vialidades en buen estado, el alcalde de Miguel Hidalgo, anunció el inicio de los trabajos de pavimentación en la lateral de Río San Joaquín, desde Presa Falcón a Prolongación Moliere, en una vía primaria, donde la administración anterior, ignoró el llamado de los vecinos ante el daño que causó el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y convirtió en un viacrucis la vialidad por varios años.

“Esta semana inician las obras, durarán un mes exactamente, el jueves se inician las obras de la lateral de Río San Joaquín, se van a hacer en tres etapas y van a existir estas vías alternas desde Presa Falcón, Prolongación Moliere , Cervantes Saavedra ,es muy importante que consulten nuestras redes para saber el calendario de las obras y las etapas de cierre, porque no se va a cerrar todo el tramo de Presa Falcón a Prolongación Moliere al mismo tiempo, se va a ir cerrando por etapas para no asfixiar el tránsito de la zona”, destacó.

Tabe reconoció la buena voluntad del gobierno de la ciudad, de la jefa de gobierno y el Secretario de Obras para atender este problema que llevaba años en el olvido y dijo que, una vez reparada la lateral de Río San Joaquín, Grupo Carso iniciará en el mes de septiembre la repavimentación con concreto hidráulico de Presa Falcón; mientras que con Grupo Ángeles, estarían avanzando en las obras en Neuchatel y Andrómaco.

Con ello, agregó, dejarán completamente renovada la zona con calles más iluminadas, más seguras y banquetas en mejores condiciones, además de que en Neuchatel y Andrómaco estrenará concreto hidráulico, cables soterrados y banquetas mucho más amplias.

Finalmente, el alcalde reiteró su llamado para que el gobierno central repare a la brevedad los baches y socavones en vialidades primarias como Periférico, Río San Joaquín, Constituyentes, Palmas, Ingenieros Militares, Legaria, Tacuba y Reforma, entre otras.

En torno al “Operativo Verano Seguro”, el alcalde de Miguel Hidalgo, señaló que arrojó un ‘saldo blanco’ y fue exitoso, pues mientras la gente descansaba, las autoridades de la demarcación los cuidaron, logrando una reducción de delitos de alto impacto del 50 por ciento en este periodo y no se registró un solo robo a casa habitación.

El alcalde estuvo acompañado por la Comisionada en Seguridad Ciudadana, Marcela Gómez Zalce y la Directora General de Obras, Nina Hermosillo.

