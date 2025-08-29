Temen en Regina por el sobrepeso en los edificios a causa de bodegas

Un trabajador dobla cajas de cartón de focos led en su vehículo, ayer, frente a una tienda asiática.

Sumado a la gentrificación hay otro fenómeno que está desplazando a personas y al comercio local del Centro Histórico de la Ciudad de México: la “bodeguización”, mediante la cual habitantes y negocios locales son desplazados para que sus viviendas sean utilizadas como bodegas para mercancías asiáticas, tal como reportan vecinos del corredor de Regina.

El auge de los almacenes en esta zona ha provocado en los últimos años el desplazamiento de, al menos, 51 familias, advirtieron organizaciones, como la Red de Mujeres Desalojadas de la Ciudad de México y el Comité Vecinal del Corredor Regina.

El Dato: En 2021, el Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la ciudad alertó que la Plaza Izazaga 89 tenía sobrepeso en algunos pisos por la mercancía se guardaba.

“Este fenómeno, que llamamos ‘bodeguización’, no es gentrificación, pero también está expulsando a vecinos y a comerciantes”, advirtió a La Razón el integrante del Comité Vecinal Regina, Sergio Andrade, que abarca las cuadras de Izazaga a 16 de Septiembre y de Eje Central a Pino Suárez.

A diferencia de la gentrificación, en la que la población originaria de un barrio es desplazada para el ingreso de personas de mayores recursos, la “bodeguización” consiste en convertir viviendas y negocios en espacios que sirvan para el comercio asiático.

Sergio Andrade, quien es investigador en salud urbana, explicó que la “bodeguización” del Centro Histórico, en la alcaldía Cuauhtémoc, no se limita a la emblemática Calle de las Novias, donde cuatro de cada 10 espacios ya son almacenes de empresarios asiáticos, sino que ocurre también en la zona sur del Centro.

14 acciones tiene el Bando 1 de la Jefa de Gobierno contra la gentrificación

“Desde el año pasado vemos que muchos locales cambian de giro y se convierten en bodegas; taquerías que, por ejemplo, se convierten en tiendas para vender artículos de Shein o vehículos eléctricos”, comentó el representante vecinal.

En un recorrido por el Corredor Regina, el cual, de acuerdo con la Autoridad del Centro Histórico, forma parte de la Red de Vecinos Interesados en la Preservación del Patrimonio y la Seguridad Ciudadana, este diario encontró espacios utilizados para almacenar cientos de cajas de electrónicos, ropa, maquillaje, etcétera. Varias de ellas tienen sellos con caracteres chinos.

Estos productos son descargados por camiones de mudanzas por las mañanas y las noches. Después, son trasladados por un flujo de motos eléctricas y diablos que van y vienen por el Centro.

Un hombre acomoda cajas en un edificio, ayer. Fotos›David Patricio›La Razón

Además, en algunos inmuebles, como el marcado con el 102 hay una lona que anuncia la renta de “pisos y minibodegas” desde dos mil 500 pesos, sin precisar si el pago es semanal o mensual.

El Comité Vecinal Regina ha identificado al menos dos edificios enteros que han pasado a ser bodegas asiáticas. Uno de ellos, entre Mesones y 5 de Febrero, donde estaba el restaurante La Chilanguita, pero ahora el piso de arriba son bodegas asiáticas y el piso de abajo una papelería y una tienda de productos y comida coreana.

Otro edificio está sobre Mesones 36, que cuenta con tres pisos y 10 viviendas. Actualmente el lugar está repleto de cajas de mercancía, que surten a la tienda China Market, ubicada enfrente del edificio.

Pese a ser una bodega de productos asiáticos, al día de hoy el edificio Mesones 36 se ofrece en el catálogo de la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México, a cargo de la Secretaría de Cultura capitalina.

Este diario buscó a la dependencia para saber si el inmueble es propiedad del Gobierno local o si es rentado actualmente el mismo, pero, al cierre de esta edición, no hubo respuesta alguna.

“Tenemos miedo de que los edificios no soporten el peso de estas mercancías, en caso de un temblor. También vemos un riesgo de incendio. Muchas de estas bodegas se llenan hasta el tope y de materiales que percibimos como inflamables”, advirtió Sergio Andrade

De acuerdo con el Comité Vecinal Regina, el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) reconoce que 30 familias han sido desplazadas por la “bodeguización” en el Centro Histórico, aunque sólo considerando una calle.

“En el Invea nos dijeron que tienen detectadas 30 viviendas perdidas por esta ‘bodeguización’, pero sólo sobre Belisario Domínguez, al norte. Al sur no tienen monitoreado lo que está pasando.

“Con la Autoridad del Centro Histórico (ACH) nos dijeron que era su competencia, que simplemente les toca cómo detectar estas bodegas”, agregó el activista. Este diario insistió en hablar con el órgano, pero tampoco hubo respuesta.

Por otro lado, entre 2016 y 2023 se dio el caso de desplazamiento por “bodeguización” más conocido, el de Rufina Galindo, adulta mayor con arraigo de más de 60 años en su vivienda.

La mujer y otras 20 familias fueron despojadas ilegalmente de su hogar en Emiliano Zapata 68, por policías y hombres encapuchados. Años después, el sitio ahora es una bodega asiática de ropa de las compañías Ok Both y M. Sara.

“Se me apachurra el corazón al ver que ahora es una bodega china y tiendas vendiendo ropa de China. No se me hace justo que le hayan dado mayor validez a extranjeros que a nosotros que vivimos toda nuestra vida ahí”, comentó Rufina Galindo a este diario.

A revisión

La Canaco CDMX planteó las siguientes recomendaciones ante la ocupación de inmuebles del Centro Histórico como bodegas de empresarios asiáticos:

Revisar los usos de suelo y permisos de edificios

Fortalecer la fiscalización aduanera

Impulsar campañas para proteger el comercio formal y artesanal

Diseñar polígonos de restricción comercial para preservar el Centro

Fuente›Canaco CDMX