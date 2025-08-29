Transportistas cancelan mega bloqueo del 1 de septiembre.

La Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) anunció que pospuso la movilización prevista para este 1 de septiembre, en la que participarían más de siete mil 500 operadores del transporte público y que tenía como objetivo bloquear las principales vialidades de la Ciudad de México para exigir un aumento en la tarifa.

De acuerdo con el comunicado, la decisión se tomó luego de que el secretario de Gobierno capitalino, César Cravioto Romero, buscó a los representantes del gremio y se comprometió a abrir mesas de diálogo con la Jefatura de Gobierno, así como con las secretarías de Movilidad y Finanzas en los próximos días.

Transportistas amagan con nueva movilización en diversos puntos de la CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

Los voceros de la FAT, Saúl Medina, Enrique Hernández, Francisco Carrasco y Aniceto Guzmán, explicaron que la administración local les solicitó posponer la movilización una semana, con la garantía de mantener comunicación directa.

No existe una negativa definitiva de platicar sobre el aumento de tarifa del transporte público o de recibir los bonos al combustible Fuerza Amplia de Transportistas (FAT)



Asimismo, los transportistas precisaron que su decisión busca evitar afectaciones a la ciudadanía, particularmente en el regreso a clases del 1 de septiembre.

Cancelan el mega bloqueo. ı Foto: Fuerza Amplia de Transportistas (FAT)

Queremos construir y mantener el diálogo, así como ser empáticos con la Jefatura de Gobierno y con la sociedad Fuerza Amplia de Transportistas (FAT)



No obstante, advirtieron que el gremio se mantiene en pie de lucha para resolver el “quiebre financiero” con el que actualmente operan. Las autoridades capitalinas, indicaron, les reiteraron que tienen derecho a expresarse mediante bloqueos antes del cierre de septiembre si no se alcanzan acuerdos.

¿Qué vialidades se iban a cerrar por el mega bloqueo del 1 de septiembre?

La FAT no compartió una lista específica de cuáles serían las vialidades afectadas por el mega bloqueo que estaba previsto para el 1 de septiembre, sin embargo, se esperaba que este alcanzara las principales vialidades de la capital mexicana, como son:

Calzada de Tlalpan

Insurgentes

Periférico

Calzada Ignacio Zaragoza

Autopista México - Cuernavaca

Autopista México - Pachuca

Autopista México - Puebla

Sin embargo, no había una confirmación de cuáles iban a ser las vialidades tomadas y los bloqueos iban a definirse hasta el mismo día. En ocasiones anteriores, estas situaciones han afectado incluso al Estado de México.

Bloqueo de transportistas ha afectado incluso al Estado de México. ı Foto: Cuartoscuro

Recordar que el 1 de septiembre es el regreso a clases en nivel básico de educación, por lo que, independientemente de movilizaciones sociales, se prevé un tráfico intenso ese día.

¿Cuál es la tarifa vigente del transporte público en CDMX?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad (Semovi), el 15 de junio de 2022 entró en vigor el aumento de 1 peso a la tarifa del transporte público concesionado en la Ciudad de México, calificado desde entonces como “insuficiente” por transportistas, que exigían un incremento de entre 3 y 5 pesos.

Desde esa fecha, las tarifas se han mantenido:

Microbuses y vagonetas

6 pesos, los primeros 5 kilómetros

6.50 pesos, de 5 a 12 kilómetros

7.50 pesos, más de 12 kilómetros

Autobuses

7.00 pesos, los primeros 5 kilómetros

8.00 pesos, más de 5 kilómetros

Tarifas vigentes para el transporte público en la Ciudad de México. ı Foto: Semovi

Con información de César Huerta.

