Regreso a clases seguro: Coyoacán implementa operativo para proteger a estudiantes

Elementos de la Dirección General de Seguridad Ciudadana de Coyoacán vigilarán las entradas y salidas de los planteles escolares.

En este regreso a clases la alcaldía Coyoacán dispondrá de un dispositivo de seguridad para procurar un entorno seguro en las inmediaciones de planteles escolares, informó el alcalde de la demarcación, Giovani Gutiérrez Aguilar, ante vecinas y vecinos de la zona de Los Culhuacanes, este domingo.

“Queremos informarles que en este regreso a clases vamos a estar presentes para que papás, mamás y demás responsables como abuelitas o abuelitos que llevan a nuestras niñas y niños a la escuela, puedan hacerlo con tranquilidad, con seguridad, con confianza. Lo que más amamos son nuestros niños, por eso queremos darles todo el apoyo con el que contamos”, comentó.

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, presenta ante vecinos el dispositivo de seguridad para el regreso a clases. ı Foto: Alcaldía Coyoacán

El alcalde Giovani Gutiérrez comentó que es muy importante seguir construyendo esta alianza entre padres, madres de familia y autoridades para que tengamos un entorno más seguro en las escuelas.

“Ya han visto las acciones que hemos emprendido en materia de recuperación de espacios públicos, chatarrización, recorridos pie-tierra de seguridad, revisión de motocicletas y dispositivos antichelerías. Todo ello ha llevado a que Coyoacán se encuentre en los primeros lugares de menor percepción de inseguridad, sin embargo tenemos mucho qué hacer todavía”, indicó.

El alcalde Giovani Gutiérrez, acompañado por sus directores, informa sobre las acciones de seguridad en la demarcación. ı Foto: Alcaldía Coyoacán

Acompañado por el director general de Desarrollo Social y Fomento Económico, Fernando Cravioto Padilla, el alcalde pidió reforzar las acciones de seguridad en este regreso a clases, por ello giró instrucciones a la directora general Aurora Monserrat Cruz Ramírez, quien a su vez indicó:

“A partir de mañana, siguiendo las instrucciones de nuestro alcalde y en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), trabajando de la mano con nuestros compañeros del sector 63 y del sector Culhuacán, vamos a poner en marcha este dispositivo de regreso seguro a clases en donde, de manera aleatoria, vamos a estar en la entrada y a la salida de las escuelas”.

Autoridades de la alcaldía Coyoacán se preparan para el regreso a clases con el dispositivo de seguridad Escudo Coyoacán. ı Foto: Alcaldía Coyoacán

Cruz Ramírez, destacó que, para este retorno a clases, se dispondrá de 200 elementos de Escudo Coyoacán por ambos turnos, así como 48 unidades que realizarán recorridos desde primera hora para vigilar los centros escolares.

Gutiérrez Aguilar recordó que Coyoacán es una alcaldía con una historia extraordinaria, con tradición y cultura, pero, además, sigue dejando huella y lo hará porque será la sede de la inauguración de la tercera copa mundial de fútbol; por ello se siguen realizando obras y trabajos que perduren más allá de esta justa deportiva para seguir mejorando el rostro de Coyoacán.

