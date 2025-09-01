Niega nepotismo magistrado en CDMX, hermano del ‘Ministro Chicharrón’

Diego Armando Guerrero García, magistrado electo del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) de la Ciudad de México, negó que exista una relación de nepotismo con su hermano Arístides Guerrero García, también electo como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y mejor conocido como “Ministro Chicharrón”.

Durante la toma de protesta del nuevo Poder Judicial capitalino y a pregunta expresa de La Razón, Diego Armando Guerrero García aseguró que por cuatro razones no se puede considerar nepotismo que él y su hermano hayan obtenido un cargo tras la Elección judicial del 1 de junio de 2025.

“Uno, cada uno ha tenido su vida profesional. Él se ha dedicado a temas de transparencia, yo era profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM. Segundo, pasamos por dos comités diferentes de elección, él a través de uno federal, yo en uno local”, comentó en entrevista con este diario al finalizar este evento.

TE RECOMENDAMOS: Con 60 votos a favor y 2 en contra Eligen nueva Mesa Directiva del Congreso de la CDMX

“Tercero, no hay un tema de competencias tanto en lo federal y local, como lo estamos viendo. Y cuarto, si uno revisa los resultados de los distintos distritos, no hay espejo en los resultados. Él obtuvo los votos en algunos lugares, yo los obtuve en otros. Tuvimos campañas diferentes” agregó el magistrado Guerrero García sobre su hermano ministro.

Asimismo, Guerrero enfatizó que ambos llegaron a sus cargos por medio del sufragio. “Creo que lo más importante es que fue a través de una elección. Finalmente, en las elecciones el pueblo es el que decide. No fue que él me impusiera o yo lo impusiera a él, fue el pueblo el que tomó la decisión”.

▶ #Video | El magistrado electo del Tribunal de Disciplina Judicial de la #CDMX, Diego Armando Guerrero García (@DiegoAGuerreroG), rechazó un caso de nepotismo por su hermano, también electo como ministro de la SCJN (@SCJN), Arístides Guerrero (@AristidesRodri), mejor conocido… pic.twitter.com/GExsJ8LYvx — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 2, 2025

Nepotismo fue bandera de la crítica contra el Poder Judicial

Un estudio de 2017 realizado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que al menos 500 jueces y magistrados federales a lo largo de todo el país tienen trabajando en tribunales y juzgados a esposas, hijos, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras.

Estas redes familiares del Poder Judicial abarcaban a más de siete mil servidores públicos con familiares en la nómina. Al menos 51 por ciento de los juzgadores tenía un familiar en un cargo judicial.

La Elección Judicial, que dicta que jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular supuso un revés en el nepotismo de estas dependencias. Sin embargo, esto no fue así.

Este lunes 1 de septiembre MCCI reveló que cinco de los nueve ministros de las SCJN, el 56 por ciento, tienen al menos un familiar en otros puestos de gobierno, tal y como sucede con el Ministro Chicharrón y su hermano, el nuevo magistrado del TDJ en la Ciudad de México.

Los otros ministros con redes familiares en el gobierno son Lenia Batres Guadarrama, María Estela Ríos, Yasmín Esquivel y Sara Irene Herrerías. En el caso de Batres, cuenta con al menos seis familiares en puestos gubernamentales.

El exesposo de Batres, Ulises Lara, es el actual fiscal de Morelos. Su hijo, Emiliano Batres, es Jefe de Departamento en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). Su hermano, Martí Batres, dirige el ISSSTE.

Otra hermana de Lenia Batres, Valentina Batres, es diputada local en el Congreso de la Ciudad de México. Su cuñada, Daniela Cordero Arenas, es titular del Fondo para el Desarrollo Social, del gobierno de la Ciudad de México. Y su tío Alejandro Bichir, fue embajador de México en Panamá.

Ministros electos visten toga en fotografía oficial de la SCJN ı Foto: https://www.scjn.gob.mx/pleno

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT