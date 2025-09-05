Hoy No Circula sabatino: qué autos descansan este 6 de septiembre en CDMX y Edomex

Te decimos cómo aplica el Hoy No Circula este sábado 6 de septiembre en la Ciudad de México y el Estado de México.

El programa Hoy No Circula establece restricciones vehiculares a lo largo de la semana como parte de las medidas para reducir la contaminación y las contingencias ambientales en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Por eso, en La Razón te decimos qué autos deberán descansar este sábado 6 de septiembre de 2025 en las 16 alcaldías de la Ciudad de México como en al menos 18 municipios del Estado de México.

Toma nota: las restricciones correspondientes al primer sábado de septiembre estarán vigentes desde las 05:00 hasta las 22:00 horas.

¿Qué vehículos no pueden circular este 6 de septiembre?

Según el calendario del Hoy No Circula, este sábado 6 de septiembre tienen restringido el tránsito los vehículos con:

Holograma 1 , terminación de placas con número impar : 1, 3, 5, 7 y 9

Todos los holograma 2

Placas foráneas, es decir, que no sean de la , es decir, que no sean de la Ciudad de México , Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.

¿Qué autos sí pueden circular este 6 de septiembre?

Este 6 de septiembre, los vehículos con holograma 0 —cero— y 00 —doble cero—, al igual que los autos eléctricos e híbridos, están exentos de las restricciones del Hoy No Circula, por lo que pueden transitar toda la semana.

Asimismo, hay otros casos que también están exentos de esta normativa:

Motocicletas

Taxis

Unidades destinadas al transporte público

Vehículos utilizados para el transporte de carga

Vehículos conducidos por trabajadores o personal del sector salud

Las excepciones son válidas siempre y cuando los vehículos cuenten con el tarjetón autorizado. Sin embargo, en caso de que se declare una Contingencia Ambiental, las disposiciones del Hoy No Circula pueden modificarse temporalmente para aplicar nuevas restricciones.

¿En qué municipios el Estado de México aplica el Hoy No Circula?

El programa Hoy no Circula también aplica para 18 de los 125 municipios del Estado de México, donde, al igual que en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, los vehículos con hologramas 0 y 00 están exentos de las restricciones:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Es importante que los conductores se mantengan informados sobre los días y vehículos que deben permanecer fuera de circulación, ya que el incumplimiento del Hoy No Circula puede derivar en multas.

De acuerdo con los artículos 90 y 118 el Reglamento de Tránsito del Estado de México, las multas por no respetar los lineamientos del programa ascienden a las 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA)

Desde el pasado 1 de febrero, el valor de la UMA es de 113.14 pesos, lo que se traduce en multas de hasta 2 mil 262 pesos el Estado de México; además, los vehículos podrán ser retenidos.

En el caso de la Ciudad de México, el artículo 47 del Reglamento de Tránsito establece que las multas para quienes no respeten las disposiciones del Hoy No Circula van desde los 2 mil 262 pesos hasta los 3 mil 394 pesos.

