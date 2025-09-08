En Pachuca

Arrestan a María ‘N’ y Samantha ‘N’, viuda e hija de Felipe de Jesús ‘N’, alias ‘El Ojos’

María “N” y Samantha “N”, viuda e hija de Felipe de Jesús “N”, alias “El Ojos”, líder fundador del Cártel de Tláhuac, identificadas como figuras clave de la organización criminal, fueron detenidas

La Fiscalía de CDMX mantenía investigaciones.
Por:
Jonathan Castro

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó sobre la detención de María “N” y Samantha “N”, identificadas como viuda e hija, respectivamente, del exlíder del Cártel de Tláhuac, Felipe de Jesús “N”, “El Ojos”, quien fue abatido por la Marina en 2017.

El órgano autónomo informó que las dos mujeres, quienes contaban con órdenes de aprehensión, fueron localizadas en Pachuca, Hidalgo, por lo que agentes de la Policía de Investigación (PDI), en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, implementaron un operativo el domingo para su captura.

“Posteriormente, fueron trasladadas a la Ciudad de México, donde ingresaron al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en espera de que se defina su situación jurídica”, precisó.

De acuerdo con la Fiscalía capitalina, María “N”, presuntamente quedó al frente del Cártel de Tláhuac tras la muerte de El Ojos.

Los reportes indican que la mujer mantuvo una disputa con La Unión Tepito y Los Rodolfos, en la alcaldía Tláhuac por el control del trasiego de droga.

En tanto, Samantha “N”, presuntamente era operadora financiera de la misma organización delictiva y probable responsable de la comercialización y distribución de narcóticos en la zona.

