Impulsan en el Congreso la Ley de Ordenamiento

La presidenta de la Comisión de Planeación del Desarrollo en el Congreso local, diputada Olivia Garza de los Santos, presentó el Proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial, que contempla, entre otros puntos regular los asentamientos irregulares.

En conferencia, la legisladora del PAN destacó la necesidad de ajustar la ley con la actualidad, pues, criticó, que la capital se rige por un documento de 1996, el cual está rebasado en diversos temas.

“Esta ley de ordenamiento territorial vendría a derogar la ley de desarrollo urbano que es de 1996, es una ley viejísima. Urge actualizar el marco normativo y cumplir lo que mandata la Constitución, nuestra Constitución de la Ciudad de México, que está pendiente.

“Tenemos que ajustarnos a la nueva realidad de la ciudad, a las nuevas necesidades de los chilangos, de los capitalinos y a los nuevos entornos sociales y es justo lo que estamos proponiendo”, mencionó.

Garza de los Santos explicó que su proyecto aborda el garantizar el derecho a la vivienda, en las 16 alcaldías, con servicios básicos; también aborda la gestión del territorio y la regularización de reservas territoriales y predios ejidales, entre otros puntos.

En lo que se refiere a los asentamientos irregulares, el documento, dijo, plantea su regulación mediante dictámenes técnicos con énfasis en mejora urbana, protección ambiental y control de proyectos mediante expropiación y sesión obligatorias.

En su más reciente estudio sobre los asentamientos irregulares, el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva identifica 859 sitios de este tipo en la capital.