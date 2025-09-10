Activan triple Alerta por lluvias y granizo en medio de la tragedia en el Puente de la Concordia

Prepara el paraguas o el impermeable, pues hay probabilidad de lluvia.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla en la Ciudad de México debido a la persistencia de lluvias intensas y caída de granizo en diversas alcaldías, la alerta se activó en medio de la tragedia de la explosión de una pipa en el puente de la concordia. Esta alerta se mantiene vigente desde hoy miércoles 10 de septiembre hasta el jueves 11 de septiembre.

Se registra actividad eléctrica ⛈️ en distintos puntos de la Ciudad de México.



Sigue nuestras recomendaciones y mantente informado. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/RFrtSx1QR6 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 11, 2025

¿Cuáles son las alcaldías afectadas?

Protección Civil emitió doble alerta (amarilla y naranja), en las 16 alcaldías de la capital del país donde se prevén fuertes lluvias para la tarde y noche de esta fecha, las cuales podrían estar acompañadas de granizo.

Las siguientes alcaldías se encuentran bajo alerta debido a las condiciones climáticas adversas:

TE RECOMENDAMOS: Ya hay afectaciones en vialidades CDMX activa doble Alerta por fuertes lluvias

Tlalpan

Xochimilco

Tláhuac

Milpa Alta

Magdalena Contreras

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Coyoacán

Cuauhtémoc

Benito Juárez

Iztacalco

Iztapalapa

Gustavo A. Madero

Venustiano Carranza

Azcapotzalco

Miguel Hidalgo

Estas alcaldías han experimentado lluvias fuertes, actividad eléctrica y caída de granizo, lo que ha provocado encharcamientos e inundaciones en diversas zonas.

Las autoridades hacen un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a otras demarcaciones o vivir en ellas, ya que las fuertes lluvias esperadas serán más intensas en los distintos punto de la ciudad.

Se espera que las lluvias continúen durante la noche, con acumulados de entre 15 y 70 milímetros y posibilidad de caída de granizo el jueves 11 de septiembre. Estas condiciones podrían generar encharcamientos e inundaciones en zonas bajas y mal drenadas.

Alcaldías con Alerta Roja

La Alerta Roja se activó en las siguientes alcaldías:

Tlalpan

Xochimilco

Se activa Alerta Roja por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del miércoles 10/09/2025 en las demarcaciones de @TlalpanAl y @XochimilcoAl.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/enKPefIrAs — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 11, 2025

¿En dónde hay Alerta Naranja?

En tanto que la Alerta Naranja se activó de forma simultánea en estas demarcaciones:

Milpa Alta

Tláhuac

Se actualiza Alerta Naranja por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del miércoles 10/09/2025 en las demarcaciones de @AlcMilpaAlta y @TlahuacRenace.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/FwusPwEfLA — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 11, 2025

La Alerta Amarilla por vientos, esta activa en:

Mientras que la Alerta Amarilla se mantiene activa en las siguientes alcaldías:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Venustiano Carranza

Se actualiza Alerta Amarilla por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del miércoles 10/09/2025 en las demarcaciones de @AlcaldiaAO, @AzcapotzalcoMx, @BJAlcaldia, @Alcaldia_Coy, @AlcCuauhtemocMx, @cuajimalpa_gob, @TuAlcaldiaGAM,… pic.twitter.com/zHXYZ3SyXH — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 11, 2025

Impacto en el Sistema de Transporte:

Debido a las fuertes lluvias, el Metro de la Ciudad de México opera en marcha lenta en las Líneas 4, 8 y 12 como medida de seguridad ante las condiciones climáticas adversas.

#AvisoMetro: Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 4, 8 y 12. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.



Toma previsiones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 10, 2025

Recomendaciones ante las fuertes lluvias

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió una serie de recomendaciones para prevenir accidentes durante las lluvias que se mantendrán hasta la madrugada del miércoles.

No tirar basura en calles ni coladeras para evitar taponamientos

Usar impermeables o paraguas al salir

Mantenerse alejado de postes, árboles y cables eléctricos durante la lluvia

Evitar actividades al aire libre en caso de tormentas eléctricas

A los ciclistas, se les recomienda portar impermeables con materiales reflejantes para mayor visibilidad

Evitar transitar por zonas bajas o propensas a inundaciones

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y reportar cualquier emergencia al 911 o a Locatel, al *0311.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL