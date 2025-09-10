Activan triple Alerta por lluvias y granizo en medio de la tragedia en el Puente de la Concordia

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla en la Ciudad de México debido a la persistencia de lluvias intensas y caída de granizo en diversas alcaldías, la alerta se activó en medio de la tragedia de la explosión de una pipa en el puente de la concordia. Esta alerta se mantiene vigente desde hoy miércoles 10 de septiembre hasta el jueves 11 de septiembre.
¿Cuáles son las alcaldías afectadas?
Protección Civil emitió doble alerta (amarilla y naranja), en las 16 alcaldías de la capital del país donde se prevén fuertes lluvias para la tarde y noche de esta fecha, las cuales podrían estar acompañadas de granizo.
Las siguientes alcaldías se encuentran bajo alerta debido a las condiciones climáticas adversas:
- Tlalpan
- Xochimilco
- Tláhuac
- Milpa Alta
- Magdalena Contreras
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Coyoacán
- Cuauhtémoc
- Benito Juárez
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Gustavo A. Madero
- Venustiano Carranza
- Azcapotzalco
- Miguel Hidalgo
Estas alcaldías han experimentado lluvias fuertes, actividad eléctrica y caída de granizo, lo que ha provocado encharcamientos e inundaciones en diversas zonas.
Las autoridades hacen un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a otras demarcaciones o vivir en ellas, ya que las fuertes lluvias esperadas serán más intensas en los distintos punto de la ciudad.
Se espera que las lluvias continúen durante la noche, con acumulados de entre 15 y 70 milímetros y posibilidad de caída de granizo el jueves 11 de septiembre. Estas condiciones podrían generar encharcamientos e inundaciones en zonas bajas y mal drenadas.
Alcaldías con Alerta Roja
La Alerta Roja se activó en las siguientes alcaldías:
- Tlalpan
- Xochimilco
¿En dónde hay Alerta Naranja?
En tanto que la Alerta Naranja se activó de forma simultánea en estas demarcaciones:
- Milpa Alta
- Tláhuac
La Alerta Amarilla por vientos, esta activa en:
Mientras que la Alerta Amarilla se mantiene activa en las siguientes alcaldías:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuauhtémoc
- Cuajimalpa
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Venustiano Carranza
Impacto en el Sistema de Transporte:
Debido a las fuertes lluvias, el Metro de la Ciudad de México opera en marcha lenta en las Líneas 4, 8 y 12 como medida de seguridad ante las condiciones climáticas adversas.
Recomendaciones ante las fuertes lluvias
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió una serie de recomendaciones para prevenir accidentes durante las lluvias que se mantendrán hasta la madrugada del miércoles.
- No tirar basura en calles ni coladeras para evitar taponamientos
- Usar impermeables o paraguas al salir
- Mantenerse alejado de postes, árboles y cables eléctricos durante la lluvia
- Evitar actividades al aire libre en caso de tormentas eléctricas
- A los ciclistas, se les recomienda portar impermeables con materiales reflejantes para mayor visibilidad
- Evitar transitar por zonas bajas o propensas a inundaciones
Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y reportar cualquier emergencia al 911 o a Locatel, al *0311.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
MSL