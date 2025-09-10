Diputados lamentan accidente de pipa en Iztapalapa y reconocen labor de personal médico

Explosión de pipa de gas en inmediaciones del puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.

La explosión de una pipa de gas provocó un incendio al oriente de Ciudad de México lo que ha dejado, según un reporte preliminar, cuatro personas fallecidas y 90 heridos, por ello la Cámara de Diputados, lamentó lo ocurrido, la tarde de este miércoles.

“Las y los diputados de la LXVI legislatura expresamos nuestra más profunda solidaridad con las familias afectadas por el lamentable accidente en Iztapalapa derivado de la explosión de una pipa”, dijeron vía redes sociales los legisladores en San Lázaro.

A través de un breve comunicado los parlamentarios, dijeron: “reconocemos y agradecemos la labor de los cuerpos de emergencia, bomberos y personal de salud, que con entrega y valentía atienden a las y los afectados. Nuestra voz y apoyo están con las víctimas sus familias y la comunidad”.

Tras el fatal accidente hace unos minutos, Juan Manuel Pérez Coba, jefe de bomberos de Ciudad de México, ha asegurado que ya ha quedado totalmente sofocado el fuego, provocado por el volcamiento y posterior explosión de un tráiler que transportaba gas LP.

Según Pérez Coba, es una de las mayores explosiones en la ciudad desde 2015, cuando una fuga de gas de un camión ocasionó un estallido e incendio en el Hospital Materno de Cuajimalpa.

¿Cómo van las afectaciones sobre el incidente?

Horas después de la volcadura e incendio de una pipa de gas LP en el puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, suman cuanto personas fallecidas y otras 90 lesionadas, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Las víctimas son atendidas en distintos hospitales de la Ciudad de México y del Estado de México.

Entre los lesionados se encuentran 8 menores de edad, mismos que ya son atendidos.

De acuerdo con la lista de heridos, difundida por el Gobierno de la Ciudad de México, al menos 5 de los menores son masculinos, 2 femeninos y uno no está determinado.

