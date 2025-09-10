Explosión en La Concordia: Correos de México lleva medicinas a heridos

Afuera del Hospital Rubén Leñero, donde son atendidos varias personas heridas por la explosión de una pipa de gas LP en Iztapalapa, trabajadores de Correos de México se movilizan para la recolección y entrega de medicamentos para los afectados. Esto lo hacen en distintos nosocomios.
Ricardo Fregoso, quien dijo a La Razón que coordina el traslado de la paquetería, mencionó que hay 70 motociclistas de la Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala y Estado de México que participan en este operativo.
Por el momento, el Hospital Rubén Leñero será el centro de acopio para medicamentos para quienes sufrieron quemaduras durante el incidente.
De acuerdo con la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, la volcadura y explosión de la pipa, que transportaba 49 mil 500 litros de hidrocarburo, dejó un saldo de 67 heridos y tres muertos.
¿Qué ocurrió en el puente de la concordia?
El día de hoy a las 14:20 la volcadura, incendio y una explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, Iztapalapa, dejó un saldo de 67 personas lesionadas, informó la jefa de gobierno Clara Brugada.
La explosión generó una onda expansiva que no solo terminó con la pipa, sino que también dañó al menos 18 vehículos, entre ellos automóviles particulares, un camión de carga y una motoneta.
Según autoridades, la pipa transportaba 49 ,500 litros de Gas LP y se volcó, lo que derivó en la explosión que provocó el incendio en la zona.
Dentro de este mismo marco la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, lamentó la explosión de una pipa de gas LP en Iztapalapa, Ciudad de México, que provocó la muerte de 3 personas y dejó un saldo de 70 heridos, según cifras difundidas por la jefa de Gobierno,Clara Brugada.
Destacando que el trabajo de distintas instituciones en conjunto con la jefa de Gobierno,Clara Brugada, y las autoridades de la Ciudad de México para atender a las y los afectados.
MSL