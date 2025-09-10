Explosión en La Concordia: Correos de México lleva medicinas a heridos

Correos de México se movilizan para la recolección y entrega de medicamentos para los afectados.

Afuera del Hospital Rubén Leñero, donde son atendidos varias personas heridas por la explosión de una pipa de gas LP en Iztapalapa, trabajadores de Correos de México se movilizan para la recolección y entrega de medicamentos para los afectados. Esto lo hacen en distintos nosocomios.

Ricardo Fregoso, quien dijo a La Razón que coordina el traslado de la paquetería, mencionó que hay 70 motociclistas de la Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala y Estado de México que participan en este operativo.

▶️ #Video | Afuera del Hospital Rubén Leñero, donde son atendidos varias personas heridas por la explosión de una pipa de gas LP en Iztapalapa, trabajadores de Correos de México se movilizan para la recolección y entrega de medicamentos para los afectados. #PuentedelaConcordia… pic.twitter.com/LvzA9hnRbi — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 11, 2025

Por el momento, el Hospital Rubén Leñero será el centro de acopio para medicamentos para quienes sufrieron quemaduras durante el incidente.

De acuerdo con la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, la volcadura y explosión de la pipa, que transportaba 49 mil 500 litros de hidrocarburo, dejó un saldo de 67 heridos y tres muertos.

Tras el accidente registrado en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, cuando una pipa de gas se volcó y explotó en el distribuidor vial, los vecinos de la zona se solidarizaron y salieron a brindar apoyo #Iztapalapa #CDMX #Explosiónhttps://t.co/9bTmpwueHf — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 11, 2025

¿Qué ocurrió en el puente de la concordia?

El día de hoy a las 14:20 la volcadura, incendio y una explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, Iztapalapa, dejó un saldo de 67 personas lesionadas, informó la jefa de gobierno Clara Brugada.

La explosión generó una onda expansiva que no solo terminó con la pipa, sino que también dañó al menos 18 vehículos, entre ellos automóviles particulares, un camión de carga y una motoneta.

Según autoridades, la pipa transportaba 49 ,500 litros de Gas LP y se volcó, lo que derivó en la explosión que provocó el incendio en la zona.

▶️ #Video | El día de hoy a las 14:20 la volcadura, incendio y una #explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, Iztapalapa, dejó un saldo de 57 personas lesionadas, la jefa de gobierno Clara Brugada (@ClaraBrugadaM) informó que, 19 de ellas se encuentran en estado… pic.twitter.com/6jbgzX6Cv4 — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 10, 2025

Dentro de este mismo marco la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, lamentó la explosión de una pipa de gas LP en Iztapalapa, Ciudad de México, que provocó la muerte de 3 personas y dejó un saldo de 70 heridos, según cifras difundidas por la jefa de Gobierno,Clara Brugada.

Destacando que el trabajo de distintas instituciones en conjunto con la jefa de Gobierno,Clara Brugada, y las autoridades de la Ciudad de México para atender a las y los afectados.

Externamos nuestra solidaridad y apoyo a los familiares de tres personas lamentablemente fallecidas y los lesionados, derivado de la explosión de una pipa en Iztapalapa.



La Coordinación Nacional de Protección Civil, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa y la red de… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 11, 2025

MSL