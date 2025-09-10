Metro CDMX HOY 10 de septiembre: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 10 de septiembre.
Por su parte el Metro informó el tiempo de avance entre los trenes en todo el sistema es de cuatro minutos en las líneas 2 y 12; cinco minutos en las líneas 1, 4, 5, 6, 7, 8 y 9; de seis minutos en las líneas 3, A y B.
¿Qué pasa en la Línea A?
La Línea A que corre desde Pantitlán a La Paz presenta una marcha bastante lenta, usuarios afirman que los trenes tardan en pasar, además de que en las estaciones cada vez aumenta más la aglomeración.
- “El metro de la línea A, Tepalcates lleva más de 13min sin pasar”
- “Agilicen la línea A porfa , parece turibus va bien lento como para que vayamos viendo la calles y casas”
- “La linea A esta pare y pare”
¿Qué pasa en la Línea 7?
La Línea 7 que corre temporalmente desde El Rosario a Barranca del Muerto presenta una marcha lenta, usuarios afirman que pasan hasta 5 minutos sin que pase un tren, mientras que el metro informó que se agiliza la marcha en la línea.
- “Mentira, en la línea 7 el avance es lento se detiene entre estaciones y en cada estación por lo menos de 4 a 5 minutos”
- “¿Por qué se va parando la línea 7?"
- “Línea 7 dirección barranca de 5 a 6 minutos parados en cada estación”
