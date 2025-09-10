Metro CDMX HOY 10 de septiembre: Estas son las líneas con marcha lenta

Descubre el avance de los trenes en el metro de CDMX HOY

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 10 de septiembre.

Por su parte el Metro informó el tiempo de avance entre los trenes en todo el sistema es de cuatro minutos en las líneas 2 y 12; cinco minutos en las líneas 1, 4, 5, 6, 7, 8 y 9; de seis minutos en las líneas 3, A y B.

Consulta el avance de los trenes en la Red y anticipa tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informada e informado. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/JvxfGY1fWW — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 10, 2025

¿Qué pasa en la Línea A?

La Línea A que corre desde Pantitlán a La Paz presenta una marcha bastante lenta, usuarios afirman que los trenes tardan en pasar, además de que en las estaciones cada vez aumenta más la aglomeración.

“El metro de la línea A, Tepalcates lleva más de 13min sin pasar”

“Agilicen la línea A porfa , parece turibus va bien lento como para que vayamos viendo la calles y casas”

“La linea A esta pare y pare”

¿Qué pasa en la Línea 7?

La Línea 7 que corre temporalmente desde El Rosario a Barranca del Muerto presenta una marcha lenta, usuarios afirman que pasan hasta 5 minutos sin que pase un tren, mientras que el metro informó que se agiliza la marcha en la línea.

“Mentira, en la línea 7 el avance es lento se detiene entre estaciones y en cada estación por lo menos de 4 a 5 minutos”

“¿Por qué se va parando la línea 7?"

“Línea 7 dirección barranca de 5 a 6 minutos parados en cada estación”

