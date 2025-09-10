Se eleva 4 la cifra de muertos tras explosión de pipa en puente de La Concordia

Explosión de pipa de gas en inmediaciones del puente de La Concordia.

Horas después de la volcadura e incendio de una pipa de gas LP en el puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, suman cuanto personas fallecidas y otras 90 lesionadas, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Las víctimas son atendidas en distintos hospitales de la Ciudad de México y del Estado de México, donde la institución brinda acompañamiento jurídico, orientación y contención psicológica tanto a las personas afectadas como a sus familiares.

El incidente ocurrió a las 14:20 horas de este 10 de septiembre, cuando se registró la volcadura de la pipa cargada con gas licuado de petróleo (LP), lo que derivó en una fuga y la explosión, cuya onda expansiva dañó 32 vehículos, según las primeras indagatorias.

TE RECOMENDAMOS: Tras incendio de pipa de gas Diputados lamentan accidente de pipa en Iztapalapa y reconocen labor de personal médico

Vehículos afectados por explosión de pipa de gas en inmediaciones del puente de La Concordia. ı Foto: David Patricio / La Razón

Sin embargo, personal pericial trabaja en el lugar de los hechos para determinar la causa del siniestro y, junto a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) resolver si la empresa propietaria de la unidad, Gas Silza, cumplía con la regulación correspondiente.

La investigación continúa en coordinación con autoridades locales y federales “para establecer responsabilidades y garantizar la atención integral de las víctimas y sus familias”, reiteró la Fiscalía.

Brugada actualiza lista de víctimas por explosión de pipa en Iztapalapa

Por su parte, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, actualizó el listado de personas fallecidas y lesionadas, al corte de las 22:30 horas.

En entrevista con N+ Foro, la mandataria capitalina informó que 10 personas ya fueron dadas de alta y que en la atención de la emergencia participaron más de 700 elementos de diversos cuerpos de emergencia, que apoyaron en el traslado de las víctimas y en sofocar las llamas.

“Estamos viendo un acontecimiento en el que la coordinación interinstitucional funcionó muy bien y actualmente estamos apoyando afuera de los hospitales la Comisión de Víctimas está desplegada apoyando en todas las necesidades que tengan los familiares”, dijo.

Añadió que el Gobierno de la Ciudad de México apoyará a las familias y personas afectadas a través de servicios funerarios; además, para obtener información de las víctimas, se puso a disposición el número telefónico 55 5683 2222.

Del hecho ocurrido esta tarde en Iztapalapa, informo que, al corte de las 22:30 horas, lamentablemente suman cuatro las personas fallecidas; registramos 90 lesionados y, gracias al trabajo de las y los médicos, se han dado de alta a 10 personas.



A través de la CEAVI desplegamos… pic.twitter.com/Kgy3vbQtkj — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 11, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr