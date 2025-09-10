Suman 18 heridos tras explosión de pipa de gas en Puente de La Concordia y Calzada Ignacio Zaragoza

Explosión de pipa de gas en Puente de La Concordia y Calzada Ignacio Zaragoza deja 18 lesionados.

La secretaria de Gestión Integral y Protección Civil, Myriam Urzúa, informó que 18 personas resultaron lesionadas por la explosión de una pipa de gas en el Puente de La Concordia y la Calzada Ignacio Zaragoza, al oriente de la capital.

La funcionaria capitalina indicó que personal de distintas dependencias continúan con las labores para sofocar las llamas de la pipa que cargaba 49 mil 500 litros del hidrocarburo.

En el lugar, elementos de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana también han retirado vehículos calcinados debido a la explosión. En total han sido retirado 18 autos y una motoneta.

Las personas que fueron trasladadas a la Clínica Hospital Emiliano Zapata fueron las siguientes:

Jaime Berra Urieta, edad 49 años, SCQ 50%

Esteban Rivera Flores, edad 23, SCQ 35%

Fredy Sánchez Gil, edad desconocida, SCQ 50%

Jesús Noe Tovar García, edad Desconocida, SCQ 90%.

Kevin Diaz Monte de Ocampo, edad desconocida, SCQ 80%

Eduardo Noe Morales, edad desconocida, SCQ 100%.

Juan Carlos Sanchez Blas, edad desconocida, SCQ 100%

Osvaldo Gutierrez Espinosa, edad 28 años, SCQ 40%

Oscar Garcia Rivera, edad desconocida, SCQ 40%

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, se trasladó a la zona cero, para atender la emergencia. La funcionaria capitalina ratificó la cifra de 18 personas heridas por la explosión de la pipa de gas en el Puente de La Concordia y la Calzada Ignacio Zaragoza.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, ratificó la cifra de 18 personas heridas por la explosión de la pipa de gas en el Puente de La Concordia y la Calzada Ignacio Zaragoza. ı Foto: tomada de X: @ClaraBrugadaM.

El accidente ocurrió cerca de las 15:00 horas de este miércoles 10 de septiembre del 2025. En redes sociales comenzaron a circular videos en los que se daba cuenta de la magnitud de la explosión de la pipa.

Usuarios del transporte público, que se ubican cerca del Paradero de Santa Martha Acatitla, fueron desalojados para evitar cualquier otro accidente.

Las autoridades recomendaron a la población evitar la zona. A los automóviles pidió utilizar rutas alternas y mantenerse atentos a los avisos oficiales.

En tanto, Bomberos han logrado controlar las llamas del fuego provocado por la explosión de la pipa de gas en Santa Martha Acatila, mientras, personal de Protección Civil evalúa los riesgos en la zona para evitar que el fuego se reactive.

JVR