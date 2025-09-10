Suman 57 heridos tras explosión de pipa en puente de La Concordia, 19 en estado grave: Clara Brugada

Explota pipa de gas y provoca incendio en Puente de la Concordia.

Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, arribó a inmediaciones del puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, donde se registró la volcadura y explosión de una pipa cargada con gas LP.

Al punto también arribó la secretaria de Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas, y el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho.

El incidente ocurrió a las 14:20 horas de este miércoles, cuando la pipa volcó sobre la Calzada Ignacio Zaragoza e impactó en un muro de contención.

En el punto, Clara Brugada informó que suman 57 personas lesionadas, 19 de ellas en estado grave. Todas han sido trasladadas a distintos hospitales, como:

12 personas al Hospital General Regional Iztapalapa “Dr. Juan Ramón de la Fuente”

9 personas al Hospital Comunitario Emiliano Zapata

12 personas en la clínica del IMSS de Los Reyes-La Paz

1 persona al Hospital Regional “Gral. Ignacio Zaragoza” del ISSSTE

5 al Instituto Nacional de Rehabilitación

1 al Hospital General “Rubén Leñero”

En tanto, 18 vehículos resultaron afectados por el incidente.

Información en desarrollo...

