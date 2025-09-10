Suman 57 heridos tras explosión de pipa en puente de La Concordia, 19 en estado grave: Clara Brugada

Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, arribó a inmediaciones del puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, donde se registró la volcadura y explosión de una pipa cargada con gas LP.
Al punto también arribó la secretaria de Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas, y el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho.
El incidente ocurrió a las 14:20 horas de este miércoles, cuando la pipa volcó sobre la Calzada Ignacio Zaragoza e impactó en un muro de contención.
Suman 18 heridos tras explosión de pipa de gas en Puente de La Concordia y Calzada Ignacio Zaragoza
En el punto, Clara Brugada informó que suman 57 personas lesionadas, 19 de ellas en estado grave. Todas han sido trasladadas a distintos hospitales, como:
- 12 personas al Hospital General Regional Iztapalapa “Dr. Juan Ramón de la Fuente”
- 9 personas al Hospital Comunitario Emiliano Zapata
- 12 personas en la clínica del IMSS de Los Reyes-La Paz
- 1 persona al Hospital Regional “Gral. Ignacio Zaragoza” del ISSSTE
- 5 al Instituto Nacional de Rehabilitación
- 1 al Hospital General “Rubén Leñero”
En tanto, 18 vehículos resultaron afectados por el incidente.
Información en desarrollo...
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
cehr