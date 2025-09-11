Metro CDMX HOY 11 de septiembre: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 11 de septiembre.
Por su parte el Metro informó el tiempo de avance entre los trenes en todo el sistema es de cinco minutos en las líneas 1, 2, 5, 6, 7, y 12; de seis minutos en las líneas 3, 4, 8, 9, A y B.
¿Qué pasa en la Línea 3?
La Línea 3 que corre desde Indios Verdes a Universidad presenta una marcha bastante lenta, usuarios afirman que los trenes tardan en pasar, además de que en las estaciones cada vez aumenta más la aglomeración.
Por su parte, el Metro de la Ciudad de México informó que se registra afluencia alta en la línea por lo envían unidades vacías a estaciones de mayor demanda.
- “Llevamos más de 15 minutos en indios verdes, esperando que salga el tren y ustedes mismos retrasan el servicio, qué pasa que no pueden mandar trenes”
- “10 minutos sin pasar un tren en guerrero y la estación a reventar por su culpa”
- “Pues en la línea 3 lleva 10 minutos sin pasar dirección norte a sur y más o menos detenido en estación Juárez”
¿Qué pasa en la Línea 9?
La Línea 9 que corre temporalmente desde Pantitlán a Tacubaya presenta una marcha lenta, usuarios afirman que pasan hasta 5 minutos sin que pase un tren, además de registrase un bloqueo en el acceso de las terminales.
Por su parte el metro informó que al llegar a las terminales se realiza un operativo que regula la entrada a los andenes, dosificando a los usuarios que ingresan.
