Metro CDMX HOY 11 de septiembre: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 11 de septiembre.

Por su parte el Metro informó el tiempo de avance entre los trenes en todo el sistema es de cinco minutos en las líneas 1, 2, 5, 6, 7, y 12; de seis minutos en las líneas 3, 4, 8, 9, A y B.

Consulta el avance de los trenes en la Red y planea tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informado. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/ozPaq2DLli — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 11, 2025

¿Qué pasa en la Línea 3?

La Línea 3 que corre desde Indios Verdes a Universidad presenta una marcha bastante lenta, usuarios afirman que los trenes tardan en pasar, además de que en las estaciones cada vez aumenta más la aglomeración.

TE RECOMENDAMOS: Explosión deja 90 heridos y 4 muertos Pipa de gas sin seguro provoca tragedia

Por su parte, el Metro de la Ciudad de México informó que se registra afluencia alta en la línea por lo envían unidades vacías a estaciones de mayor demanda.

“Llevamos más de 15 minutos en indios verdes, esperando que salga el tren y ustedes mismos retrasan el servicio, qué pasa que no pueden mandar trenes”

“10 minutos sin pasar un tren en guerrero y la estación a reventar por su culpa”

“Pues en la línea 3 lleva 10 minutos sin pasar dirección norte a sur y más o menos detenido en estación Juárez”

Buen día. Se presenta afluencia alta en la Línea 3, se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 11, 2025

¿Qué pasa en la Línea 9?

La Línea 9 que corre temporalmente desde Pantitlán a Tacubaya presenta una marcha lenta, usuarios afirman que pasan hasta 5 minutos sin que pase un tren, además de registrase un bloqueo en el acceso de las terminales.

Por su parte el metro informó que al llegar a las terminales se realiza un operativo que regula la entrada a los andenes, dosificando a los usuarios que ingresan.

Buen día. Al llegar a terminales o estaciones de correspondencia y en horarios de mayor demanda, por seguridad, se implementa el operativo que regula la entrada a los andenes con maniobras de dosificación de usuarios. Un ingreso ordenado permite agilizar la llegada al andén. — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 11, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT