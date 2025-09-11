Suman 6 personas muertas por explosión de pipa en Puente de La Concordia

Explosión de pipa de gas en inmediaciones del puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.

Myriam Urzua, titular de la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México, informó que suman seis personas fallecidas tras la explosión de una pipa de gas LP en las inmediaciones del Puente de La Concordia.

Durante el corte de las 22:30 horas, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que se reportaban 90 personas lesionadas, de las cuales 10 fueron dadas de alta tras recibir la atención médica correspondiente.

Se espera que, a las 11 horas de este jueves, la mandataria capitalina ofrezca una conferencia de prensa en dónde se actualizará la información.

Del hecho ocurrido esta tarde en Iztapalapa, informo que, al corte de las 22:30 horas, lamentablemente suman cuatro las personas fallecidas; registramos 90 lesionados y, gracias al trabajo de las y los médicos, se han dado de alta a 10 personas.



A través de la CEAVI desplegamos… pic.twitter.com/Kgy3vbQtkj — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 11, 2025

Durante el siniestro se informó que al menos 32 vehículos habían resultado con daños debido a la onda expansiva.

El incidente ocurrió a las 14:20 horas del pasado 10 de septiembre, cuando se registró la volcadura de la pipa cargada con gas licuado de petróleo (LP), lo que derivó en una fuga y la explosión.

Al momento se reportan al menos 20 personas con un estado de salud delicado o grave en distintos hospitales de la Ciudad de México y del Estado de México, tras registrar quemaduras de segundo y tercer grado.

La mandataria federal, Claudia Sheinbaum lamentó lo sucedido y sostuvo que sostuvo que se mantienen comunicación entre el gobierno federal y la capital por medio de dependencias como las secretarías de Defensa Nacional y Marina, y la Coordinadora Nacional de Protección Civil.

“Nuestra solidaridad a todos aquellos familiares que perdieron a una persona y lo que se necesite vamos a estar ahí muy pendientes”, comentó Claudia Sheinbaum Pardo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT