Volcadura y explosión de pipa en Puente de La Concordia pudo ser por exceso de velocidad: Fiscalía de CDMX

La fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, reveló este jueves que es probable que la pipa haya ido a exceso de velocidad, previo a la explosión de ayer en el Puente de La Concordia, en Iztapalapa, la cual dejó al menos ocho muertos y más de 90 heridos.

En conferencia de prensa, Bertha Alcalde Luján señaló que se tienen varias líneas de investigación, y se cuenta con el apoyo de peritos en materia de criminalística, de química, de incendios y de explosiones, pero también de tránsito terrestre.

“Se preguntaba sobre el tema de exceso de velocidad. Efectivamente, esa es una de las líneas de investigación que estamos próximos a concluir. Los primeros peritajes que tienen que ver con esto, y la información preliminar que tenemos, hasta ahora, es que es probable que haya habido exceso de Velocidad”, dijo.

Ayer a las 14:2, la pipa, propiedad de la firma Transportadora Silza, S.A. de C.V., se volcó a la altura del Puente de La Concordia, en Iztapalapa.

La Fiscal dijo que también investigan el cumplimiento de la normatividad de operaciones por parte de Silza, la empresa gasera dueña de la pipa.

