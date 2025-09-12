‘Lord Berrinches’: Hombre detiene servicio del Metrobús porque no alcanzó a subirse| VIDEO

El hecho se registró en la CDMX.

En pleno Paseo de la Reforma, un hombre detuvo la operación de una unidad del Metrobús por varios minutos, porque no alcanzó a subirse.

Esta persona se volvió viral en redes sociales, debido al momento insólito y bastante comentado en plena hora pico de la Ciudad de México.

😳🚨 ¿Todo bien en casa? Un hombre, apodado “Lord Berrinches”, detuvo el paso del Metrobús por enojo al no alcanzar subir a la unidad pic.twitter.com/eZDGhVOQ0o — adn40 (@adn40) September 12, 2025

Según se observa en las imágenes, el hombre aprovechó que al Metrobús le tocó la luz roja para colocarse justo frente a él, impidiendo su avance.

Minutos después, elementos de Tránsito intentaron retirarlo del lugar para que la unidad pudiera continuar su ruta, pero el hombre se mantuvo firme, ganándose el apodo de “Lord Berrinches”, por parte de usuarios de Internet.

Cuando era grabado, el hombre se reía y hacía gestos a la cámara, como si se tratara de una broma.

Finalmente, el hombre fue convencido de abandonar el carril para que lograran continuar con su trayecto, pero en redes sociales algunos usuarios identificaron al hombre y mencionaron haber sido sus compañeros de trabajo, presuntamente, de manera que sabían de sus acciones.

