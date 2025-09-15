Hallan y aseguran invernaderos de marihuana en tres alcaldías

Elementos de la SSPC, ayer, al asegurar un invernadero en una casa.

Autoridades capitalinas y federales detuvieron a cuatro presuntos integrantes de una célula de La Familia Michoacana, entre ellos a su líder Sergio “N”, alias el D3; además aseguraron invernaderos de marihuana.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó mediante un comunicado que esto ocurrió durante una serie de cateos en inmuebles de las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez e Iztacalco, por la investigación del grupo criminal dedicado a la producción, almacenamiento y venta del enervante.

El Dato: El titular de la SSC, Pablo Vázquez, confirmó en septiembre de 2024 la captura de un integrante de La Familia Michoacana.

“Los agentes de seguridad identificaron varios inmuebles donde se resguardaban integrantes de la célula criminal, los cuales eran utilizados como bodegas e invernadero de marihuana, fue así que los datos de prueba recopilados se entregaron a un Juez de Control, quien otorgó los mandamientos para intervenir los predios”, indicó.

De esta manera, agentes de la dependencia local, el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana implementaron un operativo coordinado para catear, de manera simultánea, los inmuebles.

De acuerdo con las autoridades, en el predio de Iztacalco, que gobierna la morenista Lourdes Paz Reyes, las autoridades aseguraron bolsas con cannabis, una bolsa con polvo amarillo, así como un invernadero con mil 153 plantas.

35 objetivos prioritarios del Gobierno han sido detenidos de octubre a agosto

Además, sin precisar el número de viviendas inspeccionadas, la SSC detalló que en una aseguró 139 paquetes y un costal con 35 kilos de marihuana.

En los operativos, los agentes capitalinos y federales aprehendieron a cuatro sujetos, entre ellos, el D3, presunto líder de este grupo ligado a La Familia Michoacana.

La SSC y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detallaron en su más reciente informe de seguridad que, de octubre de 2024 a agosto de 2025 han detenido a 632 presuntos criminales y han desarticulado 26 células criminales.

Además, la dependencia y el órgano detallaron que, en el periodo analizado capturaron a seis mil 119 personas relacionadas con delitos de alto impacto.

Lo anterior implicó el aseguramiento de 812.1 kilogramos de marihuana; 23.2, de cocaína y 20 de metanfetamina. Al referirse a dosis, el decomiso fue de 69 mil 787 de cocaína; 56 mil 203 de marihuana; 14 mil 253, de metanfetamina, y cuatro mil 341 de crystal.

De acuerdo con las autoridades, entre los detenidos hay 35 objetivos prioritarios, entre los que destacan los tres más recientes: Gustavo Aldair “N”, El Malportado, así como de Dylan Samuel “N”, integrante del grupo delictivo del primero.

En 2020, fundación que estudia la seguridad en la región, informó que La Familia Michoacana, previo a la captura y abatimiento de sus principales líderes, tenía presencia en la Ciudad de México.