Fallece una persona más por explosión de pipa en Iztapalapa, informa ISSSTE; van 16 muertos

Memorial en el Puente de la Concordia tras la explosión de la pipa de gas, el pasado 10 de septiembre.

El director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres, informó que, durante la madrugada de este martes, falleció una persona más por la explosión de una pipa en el puente de La Concordia, el pasado miércoles.

Con esto, sumarían 16 decesos, si bien la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México, que lleva el conteo oficial, no ha actualizado las cifras aún.

Aspecto del accidente, el miércoles. Foto›AP

A través de sus redes sociales, Batres Guadarrama informó que falleció una de las personas heridas por el accidente ocurrido el miércoles 10 de septiembre, la cual era atendida en el Hospital Regional del ISSSTE Gral. Ignacio Zaragoza.

La causa de muerte fue falla orgánica múltiple. El director del ISSSTE no dio más detalles sobre la identidad de esta persona.

Informo que lamentablemente esta madrugada falleció una persona lesionada en el hecho ocurrido en el Puente de la Concordia, Iztapalapa.



El paciente, quien fue atendido en el Hospital Regional del @ISSSTE_mx “Gral. Ignacio Zaragoza", falleció luego de presentar falla orgánica… — Martí Batres (@martibatres) September 16, 2025

Hasta la noche del lunes 15 de septiembre, se contaban 15 muertes, así como 37 personas hospitalizadas y 31 dadas de alta.

Se espera que la Secretaría de Salud Pública brinde cifras actualizadas a lo largo del día.

