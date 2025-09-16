Fallece una persona más por explosión de pipa en Iztapalapa, informa ISSSTE; van 16 muertos

El director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres, informó que, durante la madrugada de este martes, falleció una persona más por la explosión de una pipa en el puente de La Concordia, el pasado miércoles.
Con esto, sumarían 16 decesos, si bien la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México, que lleva el conteo oficial, no ha actualizado las cifras aún.
A través de sus redes sociales, Batres Guadarrama informó que falleció una de las personas heridas por el accidente ocurrido el miércoles 10 de septiembre, la cual era atendida en el Hospital Regional del ISSSTE Gral. Ignacio Zaragoza.
La causa de muerte fue falla orgánica múltiple. El director del ISSSTE no dio más detalles sobre la identidad de esta persona.
Hasta la noche del lunes 15 de septiembre, se contaban 15 muertes, así como 37 personas hospitalizadas y 31 dadas de alta.
Se espera que la Secretaría de Salud Pública brinde cifras actualizadas a lo largo del día.
