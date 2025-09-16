Lluvias intensas inundan Tlalpan e Iztapalapa; CDMX activa Alerta Roja

Las intensas lluvias registradas este 16 de septiembre han activado la Alerta Roja

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Roja en la Ciudad de México debido a la persistencia de lluvias intensas en diversas alcaldías.

Un aguacero con tormenta eléctrica azotó este martes varias zonas de la Ciudad de México, como Villa Coapa, en Tlalpan; Ciénega Grande, en Xochimilco; colonia Adolfo López Mateos, en Venustiano Carranza y Granjas México, en Iztacalco.

De acuerdo con los primeros reportes, la precipitación ocasionó encharcamientos considerables en calles y avenidas principales, lo que complicó la circulación vehicular y el tránsito peatonal.

Por ejemplo en el sur de la ciudad le cruce de Calzada de Tlalpan y Periférico Sur se ha formado una corriente de agua y un encharcamiento que ya provocó que algunos vehículos queden varados.

En Av. Tláhuac e Ignacio Zaragoza, col. Mirasoles, alcaldía Iztapalapa, a consecuencia de saturación de la red de drenaje se presentó un encharcamiento de 80 m de espejo por 50 cm de tirante, afectando ambos sentidos de la vialidad.

En Av. Tláhuac e Ignacio Zaragoza, col. Mirasoles, @Alc_Iztapalapa, a consecuencia de saturación de la red de drenaje se presentó un encharcamiento de 80 m de espejo por 50 cm de tirante, afectando ambos sentidos de la vialidad. Se tiene afectación en el estacionamiento de la… pic.twitter.com/drWHhgKbtR — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 17, 2025

Inundación sobre Eje 1 Norte a la altura de Santos Dumont.

#PrecauciónVial | Por inundación sobre Eje 1 Norte a la altura de Santos Dumont, extreme precauciones al conducir pic.twitter.com/eg2yWHLpWW — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 17, 2025

Más afectaciones por encharcamiento sobre Av. Insurgentes Sur a la altura de Adolfo Ruiz Cortines.

#PrecauciónVial | Por encharcamiento sobre Av. Insurgentes Sur a la altura de Adolfo Ruiz Cortines, extreme precauciones al conducir. pic.twitter.com/w31KfYiuQ8 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 17, 2025

Afectación importante encharcamiento en por Río Nilo y Anillo Periférico, colonia San Nicolás Tolentino, alcaldía Iztapalapa. Personal de la SSC labora en el lugar.

#Precauciónvial | Se registra encharcamiento en Río Nilo y Anillo Periférico, colonia San Nicolás Tolentino, alcaldía Iztapalapa. Personal de la #SSC labora en el lugar. No distraigas tu atención al volante. pic.twitter.com/qWGHAMdGdo — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 17, 2025

Impacto en el Sistema de Transporte:

Debido a las fuertes lluvias, el Metro de la Ciudad de México opera en marcha lenta en las Líneas 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, A y B, como medida de seguridad ante las condiciones climáticas adversas.

#AvisoMetro: Continúa lloviendo en la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas: 2, 3, 4, 5, 8, 9, A, B y 12. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.



Toma previsiones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 17, 2025

Por su parte, el Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (Tren Ligero) informo que por acumulación de agua a la altura de la estación Huichapan se implementa servicio provisional de Las Torres a Estadio Azteca.

#STEInforma



Tren Ligero



Por acumulación de agua a la altura de la estación Huichapan se implementa servicio provisional de Las Torres a Estadio Azteca.

Equipos de emergencia #Tlaloque laborando en el lugar pic.twitter.com/DlaQHqY9ea — Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) September 17, 2025

Recomendaciones ante las fuertes lluvias

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió una serie de recomendaciones para prevenir accidentes durante las lluvias que se mantendrán hasta la madrugada del miércoles.

No tirar basura en calles ni coladeras para evitar taponamientos

Usar impermeables o paraguas al salir

Mantenerse alejado de postes, árboles y cables eléctricos durante la lluvia

Evitar actividades al aire libre en caso de tormentas eléctricas

A los ciclistas, se les recomienda portar impermeables con materiales reflejantes para mayor visibilidad

Evitar transitar por zonas bajas o propensas a inundaciones

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y reportar cualquier emergencia al 911 o a Locatel, al *0311.

Las autoridades capitalinas pidieron a los automovilistas manejar con precaución y evitar las zonas de mayor afectación, mientras personal de emergencia continúa con los trabajos de desazolve para liberar las vialidades.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL