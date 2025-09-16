Lluvias intensas inundan Tlalpan e Iztapalapa; CDMX activa Alerta Roja

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Roja en la Ciudad de México debido a la persistencia de lluvias intensas en diversas alcaldías.
Un aguacero con tormenta eléctrica azotó este martes varias zonas de la Ciudad de México, como Villa Coapa, en Tlalpan; Ciénega Grande, en Xochimilco; colonia Adolfo López Mateos, en Venustiano Carranza y Granjas México, en Iztacalco.
De acuerdo con los primeros reportes, la precipitación ocasionó encharcamientos considerables en calles y avenidas principales, lo que complicó la circulación vehicular y el tránsito peatonal.
Por ejemplo en el sur de la ciudad le cruce de Calzada de Tlalpan y Periférico Sur se ha formado una corriente de agua y un encharcamiento que ya provocó que algunos vehículos queden varados.
En Av. Tláhuac e Ignacio Zaragoza, col. Mirasoles, alcaldía Iztapalapa, a consecuencia de saturación de la red de drenaje se presentó un encharcamiento de 80 m de espejo por 50 cm de tirante, afectando ambos sentidos de la vialidad.
Inundación sobre Eje 1 Norte a la altura de Santos Dumont.
Más afectaciones por encharcamiento sobre Av. Insurgentes Sur a la altura de Adolfo Ruiz Cortines.
Afectación importante encharcamiento en por Río Nilo y Anillo Periférico, colonia San Nicolás Tolentino, alcaldía Iztapalapa. Personal de la SSC labora en el lugar.
Impacto en el Sistema de Transporte:
Debido a las fuertes lluvias, el Metro de la Ciudad de México opera en marcha lenta en las Líneas 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, A y B, como medida de seguridad ante las condiciones climáticas adversas.
Por su parte, el Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (Tren Ligero) informo que por acumulación de agua a la altura de la estación Huichapan se implementa servicio provisional de Las Torres a Estadio Azteca.
Recomendaciones ante las fuertes lluvias
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió una serie de recomendaciones para prevenir accidentes durante las lluvias que se mantendrán hasta la madrugada del miércoles.
- No tirar basura en calles ni coladeras para evitar taponamientos
- Usar impermeables o paraguas al salir
- Mantenerse alejado de postes, árboles y cables eléctricos durante la lluvia
- Evitar actividades al aire libre en caso de tormentas eléctricas
- A los ciclistas, se les recomienda portar impermeables con materiales reflejantes para mayor visibilidad
- Evitar transitar por zonas bajas o propensas a inundaciones
Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y reportar cualquier emergencia al 911 o a Locatel, al *0311.
Las autoridades capitalinas pidieron a los automovilistas manejar con precaución y evitar las zonas de mayor afectación, mientras personal de emergencia continúa con los trabajos de desazolve para liberar las vialidades.
MSL