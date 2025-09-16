Suman 17 muertos por explosión de pipa en puente de La Concordia, Iztapalapa

La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México informó que van 17 personas muertas por la explosión de una pipa en el puente de La Concordia, Iztapalapa, ocurrido el pasado miércoles.

Tan solo una hora antes, el director del ISSSTE, Martí Batres, informó que una persona más había fallecido en la madrugada, con lo que sumaban 16 decesos. Sin embargo, la dependencia capitalina suma ahora una más.

En el mismo sentido, la dependencia capitalina informó que 35 personas siguen hospitalizadas, mientras que otras 31 ya han sido dadas de alta.

TE RECOMENDAMOS: Celebra fiesta tradicional mexicana Giovani Gutiérrez encabeza Grito de Independencia en Coyoacán frente a miles

🔺Al corte de las 10:00 hrs, informamos sobre el accidente en #Iztapalapa:



• 35 personas permanecen hospitalizadas

• 31 han sido dadas de alta

• 17 personas lamentablemente fallecieron pic.twitter.com/V6W1WTa8v5 — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) September 16, 2025

De esta forma, los nombres que se agregaron a la lista de fallecidos son: Omar Alejandro GE, Edgar SA, Gilberto Aron y Jesús Joel TG.

Durante la noche del lunes 15 de septiembre, se informó que una persona más falleció, sin que fuera identificada. Se presume que está incluida en la más reciente lista de decesos.

Destacar que la Secretaría de Salud Pública mantiene una actualización constante de hospitalizaciones y decesos por el fatal accidente del pasado miércoles.

Equipos de emergencia durante los trabajos para apagar el fuego de la pipa de LP, el 10 de septiembre. Fotos› Cuartoscuro, David Patricio e Ivan Ortiz›La Razón

El 10 de septiembre, una pipa de gas volcó sobre el puente de La Concordia, al oriente de la capital mexicana. Lo anterior provocó una explosión, que a su vez generó una onda expansiva, la cual incendió en fuego a automóviles y transeúntes.

Desde entonces, el gobierno federal, estatal y de la alcaldía, así como organizaciones de la sociedad civil, se han movilizado para atender a las víctimas y acompañar a las familias.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am