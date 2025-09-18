Gobierno de CDMX ya valora traslado de 6 menores a EU

Personal de la Fundación Michou y Mau y de Galveston trasladan a la niña a Texas, en EU, el 15 de septiembre.

El Gobierno de la Ciudad de México informó que evalúa el traslado de cuatro menores de edad víctimas de la explosión de una pipa de gas LP, en Iztapalapa, al Hospital especializado Shriners Hospital for Children, ubicado en Texas, Estados Unidos, tal y como pasó con la nieta de Alicia Matías Teodoro.

En conferencia de prensa, la secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman Zylberman, explicó que los traslados dependerán de la evaluación médica y de que la familia de los menores, que sean aptos para ello, acepten ser llevados al nosocomio especializado en la atención de menores de edad con quemaduras.

El Dato: La empresa Silza, S.A. de C.V., afirmó que, además de sus cuatro pólizas de seguro vigentes destinará recursos adicionales para indemnizar a las víctimas y dar los apoyos.

“Es una decisión que tiene dos componentes: el deseo de la familia para que sean trasladados y una valoración médica (...) Ya se está hablando con las familias y en la valoración médica se verá qué tipo de apoyo es necesario. No todos los casos serían trasladados al extranjero”, comentó la funcionaria.

El 16 de septiembre, la nieta de Alicia Matías, quien cubrió con su cuerpo a la bebé de dos años para protegerla de las llamas generadas por la explosión de la pipa, ingresó al hospital extranjero, gracias a la Fundación Michou y Mau para Niños Quemados.

El organismo ofreció el mismo traslado a las demás niñas, niños y adolescentes afectados por la tragedia. Estos menores, tres hombres y una mujer, cuyos nombres son omitidos para proteger su derecho a la intimidad dictado por ley, se encuentran internados en diversos hospitales en la capital.

36 personas heridas durante el accidente han recibido sus altas médicas

180 metros de diámetro fue la extensión de la explosión de la pipa de gas LP

Los cuatro menores son reportados con un estado de salud “muy grave”. Entre estos casos están el de una madre adolescente de 16 años y su bebé de 18 meses, cuya historia dio a conocer este diario el lunes 15 de septiembre.

El 10 de septiembre, la joven salió de su casa, en Iztapalapa, junto con su bebé por un conjunto de ropa que le había comprado. El papá de la menor los encontró y los trasladó en su auto hacia el municipio mexiquense de Los Reyes, donde recogerían el regalo; sin embargo, no llegaron.

El padre de la joven, quien trabajaba en la alcaldía Iztapalapa, falleció. Él ahorraba para celebrar los 18 años de su hija en 2026, pues no pudo costear su fiesta de quince años. Ahora la familia de la adolescente reza para que se recuperen ella y su bebé para que celebren sus próximos cumpleaños.

Otro caso es el de un bebé de un año y medio cuya familia se dirigía a comprar cohetes en Los Reyes. Todos fueron hospitalizados y dados de alta, excepto él.

La presidenta de la Fundación Michou y Mau, Virginia Sendel e Iturbide, afirmó en entrevista con Al Mediodía con Javier Solórzano, para La Razón YouTube, que hubo un retraso de tres días para realizar el traslado de la nieta de Alicia Matías.

“Aquí el problema fue que hubo una tardanza de tres días para que pudiéramos llevarnos a la niña y el tiempo, cuando hay un quemado, va en contra de su salud. Es lo más peligroso”, aseguró.

De acuerdo con la activista, los especialistas estadounidenses reportaron la salud de la nieta de Alicia Matías como “crítico estable” luego de que le realizaron un procedimiento; además, indicaron que requerirá injertos.

Al respecto, el Gobierno capitalino aclaró que la demora fue por un tema de decisión de la familia y relacionado con la misa en memoria de la abuela de la niña.

“No hubo tal retraso. La mamá de la niña, hija de Alicia Matías, pidió que se hiciera (antes) el velatorio de su mamá. Esto fue el sábado; el domingo lo valoró la institución y el lunes se hizo el traslado”, comentó el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, al ser consultado al respecto.

APLICACIÓN DE LA LEY. La fiscala General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde Luján, aseguró que no habrá impunidad en este caso.

La funcionaria local explicó que impulsará un proceso penal en contra de Transportadora Silza, S.A. de C.V., por lesiones culposas, homicidio culposo y daños a propiedad culposos.

“Para este tipo de delitos culposos, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece diversas salidas, que serán consultadas con las víctimas en su momento”, aseguró la fiscala, quien refirió que la empresa ya compareció ante el Ministerio Público y manifestó su disposición de aportar recursos económicos para la reparación del daño, a través de cuatro pólizas de seguro.

La titular del órgano autónomo además confirmó que la pipa de gas LP de la tragedia era conducida a exceso de velocidad al momento de volcarse, de acuerdo con el primer dictamen en hechos de tránsito. El vehículo se trasladaba de Tuxpan, Veracruz, con rumbo a la alcaldía Tláhuac, pero volcó en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

Alcalde Luján agregó que, debido a la explosión, la tarde del martes 16 de septiembre perdió la vida Fernando Soto, quien fue identificado como el chofer de la pipa de gas LP de Silza, S.A. de C.V. Hasta el cierre de esta edición sumaban 20 personas fallecidas por el accidente.

“Nuestro objetivo es establecer con claridad qué responsabilidad corresponde a cada uno de los actores relacionados con este terrible incidente. Entre otros aspectos, se investigan las condiciones operativas y el cumplimiento de la normatividad por parte de la empresa.

“Con base en estos elementos, impulsaremos un proceso penal en el que se priorice la reparación integral del daño para todas las víctimas lo más pronto posible”, agregó Alcalde Luján.

Son 4 las víctimas en situación de calle

El secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, reconoció que hay cuatro víctimas de la explosión en Iztapalapa quienes, posiblemente, vivían en situación de calle.

En conferencia, el funcionario dijo a La Razón que además de Abril Díaz Castañeda y su pareja, Omar Alejandro García Escorza, El Barritas, quien falleció el 16 de septiembre, hay dos personas más en situación vulnerable: un hombre finado y una mujer, quien está herida.

“Hay, tentativamente, cuatro personas que pudieron haber sido personas en situación de calle. Las dos personas que ya mencionó la fiscala (Bertha María Alcalde Luján): Giovanna y Gilberto Aarón. Él desafortunadamente, ya falleció.

“Y las otras dos personas que menciona el propio reportaje de La Razón: Omar Alejandro García Escorza y Abril Díaz Castañeda. Con ellos tenemos contacto con sus familiares”, explicó.

Alcalde Luján llamó a la ciudadanía a comunicarse al 55 5345 5080 por si reconoce a Gilberto, de entre 40 y 50 años y 1.64 metros de altura o a Giovanna, quien tiene una cicatriz de cesárea y tres tatuajes.