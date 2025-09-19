“Buscamos la verdad histórica de los hechos”

El abogado del caso de Alicia Matías Teodoro, Jiram Guzmán, afirmó que, al momento, ha habido supuestos obstáculos por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para acceder a la carpeta de investigación sobre la explosión de la pipa de gas LP, de Silza, S.A. de C.V., el 10 de septiembre.

En entrevista con Al Mediodía con Javier Solórzano, para La Razón YouTube, el litigante contratado por la familia de la abuela, quien protegió a su nieta con su cuerpo durante el accidente, afirmó que sólo exigen que se haga justicia y que la información sea transparentada.

El Dato: La Fiscalía capitalina habilitó el número 5546094432 para que las víctimas de la explosión de la pipa reciban atención en torno a este caso y a la investigación.

“Nos hemos encontrado con obstaculización por parte de la Fiscalía para acceder a los registros de investigación, no tenemos certeza de cuáles sean los actos, qué cosas se han realizado dentro de esta carpeta, qué periciales ya se han pedido.

“Tenemos conocimiento de un dictamen que hicieron público; sin embargo, no tenemos certeza que es el que está en la carpeta, es decir, no conocemos, fidedignamente, lo que hay en la carpeta de investigación”, dijo el abogado.

De acuerdo con lo informado por la fiscala capitalina, Bertha María Alcalde Luján, el pasado miércoles, el conductor de la pipa de gas LP, que venía de Tuxpan, Veracruz, presuntamente conducía a exceso de velocidad en el Puente de la Concordia, por ello perdió el control, chocó con el muro de contención y volcó.

El primer dictamen indica que esto causó que el tanque sufriera una fractura y saliera el hidrocarburo a una distancia de 180 metros, donde se generó la chispa que causó el incendio. Hasta ayer, el resultado de este accidente era de 22 personas fallecidas, 25 hospitalizadas y 37 más dadas de alta.

Jiram Guzmán llamó a Alcalde Luján a comunicarse con los abogados o bien con las víctimas para informar sobre este hecho, pues en la Fiscalía en Iztapalapa 6, donde es integrada la carpeta de investigación y no obtienen acceso.

“Nos dicen que ahí no está la carpeta de investigación, que está en servicios periciales, lo cual no es cierto, porque dan la intervención a servicios periciales y cada una de las especialidades sí puede requerir acceso a los registros para allegarse de información; sin embargo, cada una realiza su intervención independiente.

“En dado caso, debe existir una carpeta de investigación principal que se tiene que encontrar en la alcaldía”, mencionó.

El litigante reiteró que la familia de Matías Teodoro busca la obtención de “la verdad histórica de los hechos”, que la investigación se haga conforme a derecho, que se esclarezcan los hechos y, en su momento, se deslinden las responsabilidades para saber quién, de acuerdo con las omisiones, tuvo un resultado en la explosión de la pipa y así, quiénes deberían indemnizar a las víctimas.

Al respecto, Alcalde Luján reiteró, en entrevista, que Silza, S.A. de C.V., no se ha acercado a las víctimas, pues se solicitó que el órgano autónomo sea la vía para ello con el objetivo de brindar asesoría jurídica a los afectados.

La funcionaria aclaró que ya se lleva un análisis de los montos de reparación del daño para las víctimas de este accidente, pues la empresa gasera se ha acercado para esclarecer los hechos y apoyar.

“Estamos haciendo un análisis muy puntual de los montos de reparación de daño (...) nos queremos asegurar de que las víctimas tomen decisiones informadas, con asesoría jurídica correspondiente, y eso lo vamos a lograr si generamos este canal de comunicación”, comentó.