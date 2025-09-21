Alerta en CDMX por lluvias y granizo: alcaldías afectadas HOY 21 de septiembre

Activan Alerta Amarilla por lluvias en toda la Ciudad de México para este 21 de septiembre.

Ante la persistencia de lluvias fuertes y la posible caída de granizo para este domingo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla para las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Debido a los riesgos asociados a las precipitaciones, como encharcamientos, corrientes de agua en calles y avenidas, así como caída de árboles y ramas, se mantiene activa la Alerta Amarilla hasta las 22:00 horas de este 21 de septiembre.

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

La Alerta Amarilla puede actualizarse en el transcurso de este domingo, según el pronóstico de lluvias para la Ciudad de México.

Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del domingo 21/09/2025, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza #PronósticoDelTiempo #OperativoLluvias2025 #Tlaloque pic.twitter.com/wI2BJa5IRC — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 21, 2025

Recomendaciones para la temporada de lluvias

Con el fin de evitar afectaciones y accidentes durante la temporada de lluvias, Protección Civil emitió algunas recomendaciones, entre ellas alejarse de muros, árboles, cables de luz y anuncios espectaculares en riesgo de caer, así como:

Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura

No verter grasas en el drenaje

Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados

Conducir con precaución

¿Qué significa la activación de la Alerta Amarilla?

La Alerta Amarilla es parte del sistema de alertamiento temprano utilizado por Protección Civil ante el pronóstico de lluvias, fuertes rachas de vientos, granizadas, nevadas, además de altas y bajas temperaturas en la Ciudad de México.

Los distintos niveles de alertamiento se activan según el nivel del riesgo de los fenómenos hidrometeorológicos. Para las lluvias, aplica de la siguiente manera:

Alerta Verde , ante el pronóstico de lluvia menor a 15 milímetros

Alerta Amarilla , ante lluvias de 15 a 29 milímetros

Alerta Naranja , por precipitaciones de entre 30 y 49 milímetros que pueden provocar daños a estructuras frágiles

Alerta Roja , cuando se esperan lluvias de 50 a 70 milímetros que provocan daños

Alerta Púrpura, el nivel máximo de riesgo, se activa cuando el pronóstico supera los 70 milímetros

En caso de emergencia, Protección Civil pone a disposición los números telefónicos:

911

55 5658 1111, de Locatel

55 5683 2222, de la SGIRPC

El Sistema de Alerta Temprana nos permite actuar oportunamente ante los riesgos de los fenómenos hidrometeorológicos como son:

🌧️Lluvias fuertes

⛈️Granizadas

🌪️Fuertes rachas de viento

🌡️Altas Temperaturas

❄️Bajas Temperaturas

Este sistema utiliza colores que nos indican el nivel… pic.twitter.com/nTC3r4iGrN — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 9, 2025

