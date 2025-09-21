Alerta en CDMX por lluvias y granizo: alcaldías afectadas HOY 21 de septiembre

Ante la persistencia de lluvias fuertes y la posible caída de granizo para este domingo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla para las 16 alcaldías de la Ciudad de México.
Debido a los riesgos asociados a las precipitaciones, como encharcamientos, corrientes de agua en calles y avenidas, así como caída de árboles y ramas, se mantiene activa la Alerta Amarilla hasta las 22:00 horas de este 21 de septiembre.
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuauhtémoc
- Cuajimalpa
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
La Alerta Amarilla puede actualizarse en el transcurso de este domingo, según el pronóstico de lluvias para la Ciudad de México.
Recomendaciones para la temporada de lluvias
Con el fin de evitar afectaciones y accidentes durante la temporada de lluvias, Protección Civil emitió algunas recomendaciones, entre ellas alejarse de muros, árboles, cables de luz y anuncios espectaculares en riesgo de caer, así como:
- Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura
- No verter grasas en el drenaje
- Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados
- Conducir con precaución
¿Qué significa la activación de la Alerta Amarilla?
La Alerta Amarilla es parte del sistema de alertamiento temprano utilizado por Protección Civil ante el pronóstico de lluvias, fuertes rachas de vientos, granizadas, nevadas, además de altas y bajas temperaturas en la Ciudad de México.
Los distintos niveles de alertamiento se activan según el nivel del riesgo de los fenómenos hidrometeorológicos. Para las lluvias, aplica de la siguiente manera:
- Alerta Verde, ante el pronóstico de lluvia menor a 15 milímetros
- Alerta Amarilla, ante lluvias de 15 a 29 milímetros
- Alerta Naranja, por precipitaciones de entre 30 y 49 milímetros que pueden provocar daños a estructuras frágiles
- Alerta Roja, cuando se esperan lluvias de 50 a 70 milímetros que provocan daños
- Alerta Púrpura, el nivel máximo de riesgo, se activa cuando el pronóstico supera los 70 milímetros
En caso de emergencia, Protección Civil pone a disposición los números telefónicos:
- 911
- 55 5658 1111, de Locatel
- 55 5683 2222, de la SGIRPC
