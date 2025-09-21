Suman 28 muertos por explosión de pipa de gas en puente de La Concordia

Veladoras en memorial en el Puente de la Concordia, donde se registró la explosión de una pipa de gas el 10 de septiembre.

A once días de la explosión de una pipa de gas LP en el distribuidor vial de la Concordia, al oriente de la Ciudad de México, este 21 de septiembre la cifra de personas fallecidas aumentó a 28.

Martí Batres Guadarrama, director del ISSSTE, informó sobre el fallecimiento de un paciente de 36 años que era atendido en el Hospital Regional “General Ignacio Zaragoza”, en Iztapalapa, por quemaduras graves.

“Acompañamos a su familia en este sensible momento y facilitamos todos los servicios y atenciones pertinentes “, añadió en la red social X.

Lamento informar el fallecimiento de un paciente de 36 años de edad que durante estos días fue atendido en el Hospital Regional “General Ignacio Zaragoza” del @ISSSTE_mx por quemaduras graves tras los hechos del Puente de la Concordia.



Acompañamos a su familia en este sensible… — Martí Batres (@martibatres) September 21, 2025

Horas antes, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México mantenía en 27 la cifra de fallecidos; además, 18 seguían personas hospitalizadas y 39 ya habían sido dadas de alta.

Sin embargo, según el listado de personas afectadas, en el Hospital Regional Ignacio Zaragoza sólo había dos pacientes masculinos internados, ninguno con la edad referida por el titular del ISSSTE:

Adolfo Franco Madrigal , de 30 años de edad

Carlos Amauri Galicia Flores, de 32 años de edad

❗️Actualizamosla información del incidente en #Iztapalapa: 18 personas continúan hospitalizadas, 39 fueron dadas de alta y 27 fallecieron. pic.twitter.com/bRO3TNaEJj — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) September 21, 2025

Al mismo tiempo, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, reiteró a las familias de las personas fallecidas y afectadas que “no están solas”, y que el Gobierno de la Ciudad de México mantendrá de manera permanente los apoyos y las asesorías jurídicas.

“Desde el Gobierno de la Ciudad de México compartimos el dolor de las familias y reiteramos que no están solas , estamos acompañándolas y mantendremos de manera permanente los apoyos solidarios y la asesoría jurídica que requieren en estos momentos tan difíciles".

Brugada indicó que continúan las investigaciones de Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para determinar la causa del siniestro.

El pasado 17 de septiembre, la fiscal Bertha Alcalde Luján precisó que la pipa siniestrada, de la empresa Silza, había salido de Tuxpan, Veracruz, con destino a una gasera en la alcaldía Tláhuac.

De acuerdo con los peritajes, al incorporarse a la autopista México–Puebla, la unidad perdió el control en una curva, chocó contra los muros de contención y volcó, lo que provocó una fractura de unos 40 centímetros en el contenedor, la fuga de gas y la posterior explosión, cuyo radio de alcance fue de 180 metros.

Primera imagen del lamentable evento ocurrido en Puente de la Concordia, registrado entre las 14:20:03 y las 14:20:34.

El hecho fue atendido de inmediato por @GobCDMX, encabezado por @ClaraBrugadaM, en coordinación con @SSC_CDMX, @SGIRPC_CDMX, @SeGobCDMX y @Bomberos_CDMX.



Desde… pic.twitter.com/CJYokqDSdg — C5 CDMX (@C5_CDMX) September 10, 2025

En tanto, será la Secretaría de Salud la encargada de aclarar el fallecimiento y la edad del paciente, además de actualizar la cifra de personas hospitalizadas por la volcadura y explosión de la pipa de gas LP.

