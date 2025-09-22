Investigan a estudiante del CCH Sur por asesinato de compañero y ataque a un trabajador

Lex Ashton “N”, identificado como probable responsable del asesinato de un estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur, es investigado por el delito de homicidio calificado.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) también indaga lesiones dolosas, debido a que el joven de 19 años agredió a un trabajador universitario que intervino para detener el ataque, registrado alrededor de las 13:00 horas de este 22 de septiembre.

En un primer informe, la institución detalló que Lex Ashton “N” agredió con un arma blanca a otro estudiante, identificado como Jesús Israel “N”, de 16 años, quien murió en el estacionamiento del plantel de UNAM, ubicado en la alcaldía Coyoacán, al sur de la Ciudad de México.

TE RECOMENDAMOS: Muere mujer en calidad de desconocida Asciende a 30 la cifra de muertos por explosión de pipa en el puente de la Concordia

Al intentar detener al agresor, un trabajador de 65 años, identificado como Armando “N”, resultó lesionado y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Horas más tarde, la UNAM informó que fue dado de alta y se encuentra fuera de peligro.

Cuando intentaba escapar, el atacante se arrojó desde lo alto de un edificio, lo que le provocó fracturas en ambas piernas . Fue ingresado a un hospital, donde permanece bajo custodia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

#TarjetaInformativaFGJCDMX | La #FiscalíaCDMX inició una investigación por homicidio calificado y lesiones dolosas, derivado de los hechos ocurridos hoy al mediodía en el CCH Sur.



Por la naturaleza autónoma de la UNAM, las autoridades educativas fueron quienes atendieron la… pic.twitter.com/Pej4Suw1jd — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) September 23, 2025

Tras el ataque, el CCH Sur suspendió las clases hasta nuevo aviso para facilitar las investigaciones periciales; además, la UNAM anunció que revisará sus protocolos de prevención y protección, al tiempo que mantiene contacto con las familias del estudiante fallecido y del trabajador lesionado, a quienes ofrece acompañamiento legal y “la asistencia necesaria”.

“La UNAM reitera su rechazo a todo tipo de violencia y exhorta a la construcción conjunta de una comunidad universitaria en donde prevalezcan la paz, el respeto y la seguridad", manifestó en un comunicado.

Al mismo tiempo, trascendió que el presunto responsable, Lex Ashton “N”, había publicado en su cuenta de Facebook una fotografía en la que aparecen diversos objetos, entre ellos cuchillos, una guadaña, una bandana, y una sudadera con un estampado con la palabra “bloodbath” (matanza, en inglés).

Paralelamente trascendió que el presunto responsable, Lex Ashton “N”, había compartido en su cuenta de Facebook una fotografía en la que se aparecen diversos objetos, entre ellos cuchillos, una guadaña, una bandana y una sudadera con el estampado de la palabra “bloodbath”, traducido del inglés como “matanza”.

Además, había publicado el mensaje “Scum like me has the mission to reap the garbage”, traducida como “La escoria como yo tiene la misión de recoger la basura”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr