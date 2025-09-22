Realizan clausura ciudadana de mega obra irregular en Azcapotzalco

Esta mañana, vecinos de diversas colonias de la alcaldía Azcapotzalco en compañía de la diputada Laura Álvarez Soto y la presidenta del PAN CDMX, Luisa Gutiérrez Ureña, encabezaron una clausura ciudadana simbólica al predio ubicado en la Av. Camarones 134, en la colonia Obrero Popular, tras manifestar su preocupación por una obra señalada como irregular y de alto impacto.

La legisladora por Acción Nacional Soto subrayó que, antes de acudir a la calle, se agotó la vía institucional, ya que en días pasados se presentó un punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución ante el pleno del congreso capitalino en el que se solicitaba una mesa de trabajo con la Alcaldía Azcapotzalco y con diversas instancias gubernamentales como la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana y la Secretaría del Medio Ambiente, con la participación de liderazgos vecinales, la empresa desarrolladora “Quierocasa”, el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, la Secretaría de Obras y Servicios, la Secretaría de Gestión Integral del Agua y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, con el objetivo de que atiendan la problemática causada por el megaproyecto y garanticen la transparencia y legalidad en el procedimiento de autorización del proyecto inmobiliario.

“Los diputados del partido oficial se negaron, no lo consideraron urgente, le dieron la espalda a los vecinos. Tomaron una decisión partidista y resolvieron con un criterio político algo que debería ser estrictamente técnico. A la fecha no hay respuestas ni acciones eficaces. Por eso decidimos venir aquí, a la calle que es de todos, a exigir que la autoridad actúe y que los vecinos sean escuchados”, señaló Álvarez Soto.

Entre las razones de la preocupación, vecinos de colonias como Clavería, Xochimanca y de la propio Obrero Popular destacaron que se trata de un desarrollo de alto impacto en una zona con presión hídrica, drenaje y movilidad al límite, además de dudas fundadas sobre el uso de suelo al que tiene derecho.

Por su parte, la presidenta Luisa Gutiérrez señaló “La corrupción nace, crece y se gesta en el Gobierno de la Ciudad en materia inmobiliaria, lo que ha faltado lo han hecho junto con las alcaldías gobernadas por Morena”.

Para la presidenta del PAN capitalino, la corrupción inmobiliaria atribuida a Morena ha posibilitado que en el Congreso de la capital se aprueben modificaciones a uso de suelo, que el gobierno emita certificados y las alcaldías agilicen demoliciones y cuenten con permisos para como en este caso construir de la noche a la mañana 8 torres con 10 pisos donde antes solo había 3 inmuebles con 4 pisos. Se construirán 639 departamentos con un impacto negativo para 37,000 vecinos que padecen falta de agua, hundimientos y servicios colapsados.

Los vecinos anunciaron que mantendrán la clausura ciudadana simbólica como recordatorio de que existe una comunidad informada y atenta, y que el seguimiento continuará por la vía institucional. “La autoridad tiene la palabra. Insistiremos en que nos responda. En Azcapotzalco merecemos obras legales, responsables y viables. Los vecinos tenemos derecho a exigirlas”.

▶ #Video | Residentes de la alcaldía Azcapotzalco realizaron una clausura simbólica en una obra de gran escala ubicada sobre la Avenida Camarones. Los vecinos argumentaron que el proyecto inmobiliario carecía de los permisos correspondientes y que genera graves afectaciones a… pic.twitter.com/AEaPH1StRU — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 22, 2025

