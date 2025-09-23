Dan golpe a Unión Tepito y al Cártel de Tláhuac

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, destacó las detenciones de Iván “N”, El Chícharo, presunto líder de una facción de la Unión Tepito, así como a Juan Carlos “N” y Karla Gabriela “N”, supuestos integrantes del Cártel de Tláhuac.

Sobre el primer caso, el funcionario local explicó que la aprehensión de El Chícharo ocurrió en las acciones coordinadas, con autoridades del Estado de México, para ejecutar cuatro órdenes de cateo en la alcaldía Cuauhtémoc y en el municipio de Nezahualcóyotl.

“No daremos ni un paso atrás en el combate a la delincuencia; continuaremos realizando acciones operativas coordinadas que nos permitan seguir construyendo una ciudad más segura, justa y en paz”, publicó Vázquez Camacho en X.

De acuerdo con la dependencia, en las acciones de seguridad los agentes detuvieron a cinco mujeres y a dos hombres, entre ellos El Chícharo, supuesto cabecilla de una facción de la Unión Tepito, la cual se dedica “a la venta y distribución de droga, la extorsión y el homicidio”.

Sobre Juan Carlos “N” y Karla Gabriela “N”, presuntos criminales dedicados a vender y distribuir narcóticos en la colonia Del Mar, la SSC detalló que agentes los sorprendieron mientras “manipulaban” bolsas de plástico como en las que se ofertan drogas y aunque intentaron huir los capturaron.