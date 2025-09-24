Metro CDMX HOY 24 de septiembre: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 24 de septiembre.

Por su parte el Metro informó el tiempo de avance entre los trenes en todo el sistema es de cinco minutos en las líneas 1, 5 y 6; de seis minutos en las líneas 2, 3, 4, 7, 8, 9, A, B y 12.

Consulta el avance de los trenes en la Red y planea tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informada e informado. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/9BGpF90SLS — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 24, 2025

¿Qué pasa en la Línea 8?

La Línea 8 que corre temporalmente desde Garibaldi a Constitución de 1917 presenta una marcha lenta, usuarios afirman que pasan hasta 10 minutos en el andén esperando por abordar un tren, pues explican la afluencia ya es demasiado grande.

Línea 8 dirección Garibaldi está lento y llenísimo, repito Línea 8 dirección Garibaldi está lento y llenísimo

La línea 8 con mucha gente porque los trenes están tardando demasiado y se acumula la gente.

Línea 8 se está tardando horrores

Linea 8 del metro, el servicio cada día está peor, deficiente para la cantidad de personas que transporta, mejoren el servicio

Ya tarda más de 10 minutos en pasar, atlalilco direccion garibaldi lleno imposible subir pic.twitter.com/1513pMFBQa — Sof MV (@Sof23Sofia) September 24, 2025

¿Qué pasa en la Línea 3?

La Línea 3 que corre desde Indios Verdes a Universidad presenta una marcha bastante lenta, usuarios afirman que los trenes tardan en pasar, además de que en las estaciones cada vez aumenta más la aglomeración.

Línea 3, va muy lenta...

Cual 6 minutos, en la línea 3 llevamos más tiempo de espera

¿Qué pasa con la línea 3? Está tardando mucho pasar el tren

