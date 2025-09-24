Se fuga reo del Reclusorio Oriente

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que un sujeto detenido por tentativa de homicidio escapó del Reclusorio Oriente.

Mediante una tarjeta informativa, la dependencia local detalló que la noche del martes personal de Custodia Penitenciaria de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario alertó a las autoridades del penal sobre la ausencia del recluso. Los uniformados se percataron de la ausencia del detenido tras un pase de lista.

#TarjetaInformativa | La noche del martes 23 de septiembre, personal de Custodia Penitenciaria de la Subsecretaría del #SistemaPenitenciario de la #SSC, alertó a las autoridades del Reclusorio Preventivo Varonil #Oriente que, durante el pase de lista, una persona privada de la… pic.twitter.com/eC1ZVeVuU5 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 24, 2025

“Por ello se activó el protocolo de búsqueda y se solicitó la presencia de personal de la Dirección General de Asuntos Internos para las entrevistas con los custodios en turno e integrar la carpeta de investigación administrativa interna”, precisó la SSC.

De acuerdo con la dependencia capitalina, la persona privada de la libertad estaba en el Reclusorio Oriente tras ser detenida e imputada este año por tentativa de homicidio.

Esto, porque durante una riña vecinal en la alcaldía Magdalena Contreras, el sujeto, indicó la autoridad, presuntamente hirió con un cuchillo y un tubo a algunas personas. Ahora está prófugo, en tanto los custodios y el director del Reclusorio Oriente fueron presentados ante el Ministerio Público.

La SSC además indicó que revisa las cámaras internas y externas del Reclusorio Oriente para buscar al reo, así como para conocer las omisiones en las que pudieron incurrir las autoridades y así “ejecutar las sanciones y acciones de reforzamiento correspondientes”.

