Avanza el arreglo de megasocavón

Trabajadores durante las acciones para remediar la oquedad originada en la alcaldía Iztapalapa, ayer.

La reparación del megasocavón de la colonia Renovación, en Iztapalapa, tiene un avance en labores de reparación de 40 por ciento, así lo informó la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua).

En un comunicado, la dependencia informó que trabajadores ya finalizaron la construcción de un ademe para contener las paredes del socavón, y ahora van a reparar los 12 metros de tubería de 2.44 metros de diámetro que se dañaron.

A la par de esto, un grupo de personas ingenieras evaluará el estado del colector de desagüe que causó la oquedad, para definir si será necesario sustituir o reparar la línea de drenaje que atiende a toda la colonia Renovación.

3.3 Viviendas cercanas al megasocavón resultaron distintos daños cada una

El megasocavón que se abrió el pasado 13 de septiembre en la Avenida 5 de la colonia Renovación en Iztapalapa no sólo engulló un camión de refrescos y dejó daños en 16 viviendas.