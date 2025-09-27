CDMX trabaja por los pueblos originarios: Clara

Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, ayer en la presentación de la Feria del Maíz y la Agrobiodiversidad.

Al inaugurar la Feria del Maíz y la Agrobiodiversidad, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, destacó la importancia del campo en la capital y aseguró trabajan para que los pueblos originarios tengan derechos plenos, suficiente agua, escuelas y hospitales.

“Es una deuda histórica con las periferias y los pueblos originarios que tenemos que cumplir, así que toda nuestra responsabilidad y compromiso a favor de los que producen agua, producen alimentos y producen maíz”, dijo Jefa de Gobierno.

Brugada Molina destacó en su discurso que el maíz está intrínsecamente ligado a la cosmogonía y a la identidad milenaria de la CDMX.

El Dato: el gobierno de la CDMX invita a la Feria del Maíz y la Agrobiodiversidad 2025, en el Monumento a la Revolución del viernes 26 al domingo 28 de septiembre.

Además, hizo énfasis en que, aunque el maíz es un símbolo cultural, también representa una pieza clave para la soberanía alimentaria de la capital: “Nuestro sueño sería que en esta ciudad pudiéramos producir el maíz que garantice la soberanía alimentaria como entidad federativa”, expresó al subrayar la necesidad de convertir esta visión en acciones concretas.

La Jefa de Gobierno señaló que existen miles de hectáreas en zonas de conservación aptas para la producción agrícola, por lo que el compromiso debe ir más allá de las palabras y traducirse en políticas públicas y apoyo directo al campo.

28 de septiembre concluye la Feria del Maíz y la Agrodiversidad

La Feria del Maíz y la Agrobiodiversidad es un evento dedicado a reconocer y apoyar a quienes cultivan y protegen el maíz en la capital. Se desarrollará del 26 al 28 de septiembre, y busca celebrar la profunda relación cultural, social y económica que tiene el maíz con la identidad de la CDMX.

Productores locales, comunidades campesinas, pueblos originarios y guardianes del campo provenientes de alcaldías como Tlalpan, Tláhuac, Milpa Alta, Magdalena Contreras y Xochimilco se reúnen en el Monumento a la Revolución para mostrar y compartir no sólo semillas y derivados del maíz, sino también tradiciones, conocimientos y prácticas que han mantenido viva la milpa.