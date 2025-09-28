Coyoacán retira tabaco ilegal y cigarrillos de venta unitaria en CETRAM Tasqueña

Personal de Vía Pública y Gobierno de Coyoacán asegura cajas y cigarrillos de origen desconocido en el CETRAM Tasqueña.

Personal de la dirección general de Asuntos Jurídicos y Gobierno, puso en marcha un dispositivo para el retiro de miles de cigarrillos de tabaco, los cuales eran puestos a la venta de manera unitaria en diversos puestos en el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Tasqueña.

Antes del retiro de esta mercancía, cuya distribución, venta y publicidad está regulada por la Ley General para el Control del Tabaco, personal de la alcaldía conversó con los líderes de los comerciantes a quienes se les apercibió por la venta de estos productos, sin embargo, se reincidió en la comercialización del mismo.

Productos con indicios de piratería y venta unitaria de cigarros fueron retirados por autoridades de Coyoacán en operativo contra tabaco ilegal. ı Foto: Alcaldía Coyoacán

Es por ello que este fin de semana, personal adscrito a Vía Pública, de la Dirección de Gobierno, acudieron al CETRAM de Tasqueña a retirar todos los productos que se expendían al público de manera unitaria y, sobre todo, cientos de cajas de tabaco cuyo origen no pudo ser verificado.

De entre los productos retirados se halló mercancía de origen chino, marcas desconocidas, cajetillas abiertas para venta de producto de manera unitaria y productos con características que apuntan a la falsificación o piratería de productos de tabaco.

La Ley General para el Control del Tabaco prohíbe la venta unitaria de cigarrillos, principal motivo del operativo en el CETRAM Tasqueña. ı Foto: Alcaldía Coyoacán

Aunque en un par de locales hubo oposición por parte de los comerciantes para el retiro de estos productos, al final los comerciantes accedieron a que la mercancía no fuera puesta en venta al público y fuera retirada por personal de Vía Pública, sobre todo, porque ya habían sido apercibidos de no expender estos productos.

De acuerdo con los representantes de la alcaldía, el retiro de cajetillas de cigarrillos, así como productos para su venta unitaria o individual, es una práctica recurrente que viola las disposiciones de la Ley General para el Control del Tabaco, concretamente en su artículo 16:

“Se prohíbe: I. Comerciar, vender, distribuir o suministrar cigarrillos por unidad o en empaques, que contengan menos de catorce o más de veinticinco unidades, o tabaco picado en bolsas de menos de diez gramos; II. Colocar los cigarrillos en sitios que le permitan al consumidor tomarlos directamente”.

El dispositivo de retiro de tabaco en Tasqueña se mantendrá de forma aleatoria, de acuerdo con la Dirección de Gobierno de Coyoacán. ı Foto: Alcaldía Coyoacán

Personal de la Dirección de Gobierno mantendrá estos dispositivos de manera aleatoria para seguir desalentando la venta de estos productos que no cumplen con la normatividad correspondiente e insta a la ciudadanía a no adquirirlos dado que se incentiva la comercialización irregular o ilegal, de tabaco o de sus productos derivados.

