Advierten argumento infundado de alcalde para cerrar estadio

El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso capitalino, Royfid Torres González, afirmó que el alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza Acevedo, no ha hablado sobre el cierre del Estadio Ciudad de los Deportes, en agosto, porque sabe que “está metido en un grave problema y lo sabe”.

Luego de ratificar la denuncia hecha el 2 de septiembre ante el Órgano Interno de Control de Benito Juárez, para que el panista aclare su proceder en torno a la suspensión del inmueble, el legislador afirmó que la demarcación no tenía las facultades para esta medida.

“A nuestro parecer no existieron los elementos necesarios para que la alcaldía pudiera tomar una determinación de esta naturaleza y por eso acudimos a ante la Contraloría.

TE RECOMENDAMOS: A un mes del desalojo Denuncian a red de notarios de Hidalgo por desalojo en Cuba 11

El Dato: La alcaldía Benito Juárez suspendió en noviembre de 2024 el Estadio Ciudad de los Deportes y la Plaza de Toros por supuestos incumplimientos en Protección Civil.

“Nos preocupa mucho que sean actos autoritarios e ilegales, y se convaliden sólo por las declaraciones del propio alcalde. Esto no se puede tolerar ni se puede repetir”, mencionó a La Razón.

El 29 de agosto, la alcaldía que encabeza Mendoza Acevedo anunció la decisión de suspender el estadio, previo al partido entre los clubes América y Pachuca, de la Liga MX, al acusar que, presuntamente, la seguridad de las Águilas “se extralimitó en sus facultades al cerrar la calle Indiana”.

De acuerdo con la autoridad, la supuesta medida del club de futbol, del cual es aficionado, afectó a residentes de la zona aledaña a la colonia Nochebuena, principalmente a una mujer que requería atención médica.

Al respecto, Torres González explicó que, la alcaldía Benito Juárez, vía transparencia, informó que reservaría información del caso, pues “forman parte de procedimientos jurídicos en curso”.

8 partidos como local tiene programado el Club América para el actual torneo

27 días han pasado desde la primera denuncia interpuesta por Royfid Torres

“Están metidos en un grave problema legal y por eso no quieren hacer ninguna aclaración. No sabemos de qué emergencia médica (de una mujer) se trata, no hay una evidencia del informe de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, no hay ningún documento en la Secretaría de Gobierno que catalogue este evento como de alto riesgo.

“Considero que valieron facultades de Gobierno central y de eso también tienen que responder”, afirmó el emecista.

El 29 de agosto, el alcalde panista publicó un video en el cual asegura que el cierre del Estadio Ciudad de los Deportes fue para garantizar la seguridad de los vecinos de la demarcación.

“Vecinos y vecinas de Benito Juárez, quiero decirles que se tomó la decisión de que el partido entre los equipos América y Pachuca se deberá llevar a cabo a puerta cerrada, debido a que el personal del Club América se excedió en sus limitaciones al cerrar una vialidad, cuando no le correspondía, poniendo en riesgo a las familias de Benito Juárez”, dijo.

En su momento, el Club América cuestionó la decisión de Mendoza Acevedo y aclaró que no tiene personal de seguridad y se reservaba el derecho de emprender acciones legales. En tanto, la Liga MX calificó la medida como una “arbitrariedad” dictada “sin juicio previo y sin escuchar a las partes”.

Para el 2 de septiembre, la alcaldía informó que, tras un encuentro con representantes de la empresa operadora del estadio se establecieron puntos para la operación del inmueble bajo protocolos de protección civil y seguridad.

Entre las presuntas irregularidades cometidas por la alcaldía y exhibidas por Torres González están que sólo la Secretaría de Gobierno puede cerrar o cancelar un evento por temas de protección civil para espectáculos, lo cual, dijo, no sucedió.

Asimismo, que la decisión de la suspensión del estadio la tomó el Jefe de Gabinete de la demarcación, pero esta medida sólo compete a Luis Mendoza o bien, a la Dirección Jurídica correspondiente.

“Hicimos solicitudes de información a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y ésta no tiene documento que lo avale.

“Sólo tenemos el dicho del alcalde, que también es de llamar la atención, ya que de manera reiterada es señalado por su operativo Ladrillera cuando hay juegos y otros eventos en la zona, mismo que causa molestia entre los habitantes de la zona, que usó como pretexto en esta ocasión”, mencionó el diputado a medios tras ratificar la denuncia.

Torres González recordó que, al no haber sustento de la decisión, “le da credibilidad” a la versión de que el cierre presuntamente fue como una respuesta ante el rechazo de entregar boletos para América contra Pachuca y para la inauguración del Mundial de Futbol en el Estadio Azteca a la autoridad de la alcaldía.

“Lo convierte en un acto de autoridad ilegal e incluso puede ser constitutivo de otro tipo de delitos, como extorsión, uso indebido del servicio público al buscar beneficios personales”, detalló.