Hombre dispara arma de fuego en estación Centro Médico del Metro CDMX; es detenido

Un hombre disparó un arma de fuego al interior de la estación Centro Médico del Metro de la Ciudad de México, después de una riña con otra persona, por lo que fue detenido y puesto a disposición de las autoridades.

En redes sociales, se difundieron videos de la escena registrada la mañana de este lunes al exterior de la estación que conecta la Línea 9 (café) con la Línea 3 (verde olivo), donde se aprecia como un hombre pelea con otra persona, mientras empuña su arma, segundos después de haber disparado contra el suelo.

La grabación muestra cómo la policía intenta contener la pelea, después de lo cual cercan al presunto agresor.

#BoletínSSC | #DETENIDO | #Metro l Policías de la #SSC detuvieron a un hombre que, al parecer, realizó detonaciones de arma de fuego al exterior de la estación del @MetroCDMX #CentroMédico, en @AlcCuauhtemocMx.



Posteriormente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó que tomó conocimiento de los hechos y cómo fue la intervención de las autoridades.

Destacó que elementos de la dependencia tomaron conocimiento de reportes de disparos entre la avenida Cuauhtémoc y el Eje 3 en la colonia Roma Sur, por lo que se dirigieron al lugar de los hechos, que resultó ser al interior de la citada estación.

Ni en la calle, ni en las universidad ni en trasporte público se puede estar seguros ya. Un hombre armado disparó en las escaleras de la estación Centro Médico de la línea 9 del @MetroCDMX. El sujeto afortunadamente fue detenido. pic.twitter.com/cJsb5w6JcJ — Hiram Hurtado (@ehiramhurtado) September 30, 2025

Ahí, un hombre pidió la intervención de la policía, y les explicó que, minutos antes, había sostenido una discusión con otra persona en las escaleras de la estación, después de lo cual esta última desenfundó su arma y disparó hacia el suelo.

A causa de esto, los policías implementaron un dispositivo de búsqueda, después del cual ubicaron al probable responsable, a quien le hicieron una revisión de seguridad, tras lo que le hallaron un arma de fuego con tres cargadores, así como una identificación vigente de una dependencia federal militar.

Usuarios han pedido reforzar seguridad en Metro CDMX. ı Foto: Especial

“Por lo anterior, el implicado de 54 años de edad, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para concluir las investigaciones de los hechos y determinar su situación legal, no sin antes comunicarle sus derechos constitucionales”, concluyó el comunicado.

El momento causó terror entre los transeúntes capitalinos, quienes reportaron temer por su seguridad en el momento de la agresión.

Hace menos de un año, en noviembre pasado, un sujeto agredió a un grupo de personas con un objeto punzocortante en la estación Tacubaya de la Línea 7 del Metro, lo cual reabrió el debate sobre la seguridad en el sistema de transporte.

