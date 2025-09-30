Metro CDMX HOY 30 de septiembre: Estas son las líneas con marcha lenta

Descubre el avance de los trenes en el metro de CDMX HOY

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 30 de septiembre.

Por su parte el Metro informó el tiempo de avance entre los trenes en todo el sistema es de cinco minutos en la línea 6; de seis minutos en las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, A, B y 12.

Consulta el avance de los trenes en la Red y planea tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informado. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/OGeBcd61CY — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 30, 2025

¿Qué pasa en la Línea 7?

La Línea 7 que corre desde El Rosario a Barranca del Muerto presenta una marcha bastante lenta, usuarios afirman que los trenes tardan en pasar, además de que en las estaciones la aglomeración de personas se encuentra regular en comparación a otros días, por lo que piden explicaciones.

En la línea 7 tardo mucho en salir desde Rosario y se está parando cada estación, ya se hizo un caos

¿Qué pasa ahora en la línea7? Pasan trenes dirección El Rosario, pero ninguno a Barranca, no creo que sea alta afluencia pq los andenes están regulares.

Línea 7 parada hace más de 6 min (seguimos en constituyentes), no llueve, no está con tanta afluencia ¿ahora qué?

Línea 7 estación Mixcoac dirección El Rosario, el metro completamente parado, haciendo “base”, después no se quejen de que hay “afluencia”, “no hay libre cierre después puertas”, ustedes hacen el caos con su ineficiencia. pic.twitter.com/YfoumkX5Sf — Dana Venegas (@danavenegas31) September 30, 2025

¿Qué pasa en la Línea B?

La Línea B que corre temporalmente desde Ciudad Azteca a Buenavista presenta una marcha lenta, usuarios afirman que pasan hasta 10 minutos en el andén esperando por abordar un tren, además de que los que llegan a las estaciones ‘hacen base’.

¿Qué pasa con la Línea B? Llevamos mucho tiempo parados en Flores Magón

Línea B super lenta he hecho 15 minutos de azteca a olímpica ¿qué pasa? ¿Seguirá así el servicio?

En la línea b en metro viene atascado, no avanza y todavía hace base en las estaciones

Linea b atascada y sin avance, van a salir con alguna pendejada seguramente @MetroCDMX Ya avisa para tomar alternativas pic.twitter.com/tqxnaTvuQq — Xavier Valencia (@Xavi_Or_Vl) September 30, 2025

